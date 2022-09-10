ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. العين يكتسح الظفرة بسباعية (فيديو)

سجل لابا كودجو أربعة أهداف في فوز ساحق للعين 7-صفر على الظفرة الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين ليتعافى من بداية متواضعة لحملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد تعادله 1-1 مع عجمان في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي كشر العين عن أنيابه أمام الظفرة.

وسجل العين ثلاثة أهداف قبل طرد المدافع الغاني ليونارد أوفوي قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول الذي أنهاه بنتيجة 4-صفر.

وضع لابا، هداف الموسم الماضي، العين في المقدمة من ضربة رأس في الدقيقة 11 وضاعف مهاجم توغو التقدم من انفراد بالحارس بعد جهد فردي مميز من المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 29.

نهاية المباراتين بفوز العين على الظفرة 7-0 وفوز النصر على عجمان 2-0 شاهد ملخص الأهداف #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/yi5q9xhQoc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 10, 2022

وصنع لابا الهدف الثالث للوافد الجديد الأوكراني أندريه يارمولنكو في الدقيقة 35 قبل طرد أوفوي لعرقلة رحيمي أمام المرمى.

وأكمل لابا الثلاثية الشخصية بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول، وهذه الثلاثية السادسة في مسيرته بدوري المحترفين.

ولم يكتف لابا بذلك بل أضاف هدفه الرابع في الشوط الثاني من متابعة لتمريرة عرضية، ثم أضاف الكولومبي دانيلو أربوليدا ورحيمي الهدفين السادس والسابع.

ويتصدر الشارقة والجزيرة الترتيب بست نقاط فيما يحتل العين المركز الثالث بفارق نقطتين.

وتوقف رصيد الظفرة عند نقطة واحدة من مباراتين.

وفاز النصر 2-صفر على عجمان بهدفي جاسم يعقوب وعمر جمعة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بالمركز الرابع.