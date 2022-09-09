راؤول دي توماس.. الشارقة يفاوض لاعب ثالث من الدوري الإسباني

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الشارقة الإماراتي دخل مفاوضات للتعاقد مع الإسباني راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول وكذلك فريق من قطر.

وأوضح مدير الرياضة في نادي إسبانيول ، دومينغو كاتويرا ، يوم الجمعة الماضي أنه ”لم يكن هناك عرض لراؤول دي توماس طوال الصيف“ وأقر بأن المهاجم البالغ عمره 27 عاما كان لديه ”استعداد لمغادرة النادي منذ الدقيقة الأولى“.

وقالت صحيفة ”ريليفو“ الإسبانية إن الأمر أخذ منعطفا مختلفا في الساعات القليلة الماضية ، حيث زاد الشارقة من وتيرة مفاوضاته مع المهاجم السابق لريال مدريد وبنفيكا البرتغالي حتى ينضم جنبًا إلى جنب مع لاعبي الليغا السابقين الآخرين باكو ألكاسير والبوسني ميرالم بيانيتش.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت محطة ”RAC1“ أنه بالإضافة إلى نادي الشارقة ، يعمل نادٍ قطري أيضًا على التعاقد مع راؤول ي توماس قبل نهاية فترة الانتقالات الأسبوع المقبل.

وفي حال موافقة راؤول دي توماس على العرض الإماراتي الذي سيحصل بموجبه على أربعة ملايين يورو سنويا ستتم الصفقة خلال الأسبوع الحالي، وفي حال تأجل الأمر سيعاود الشارقة محاولته في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

ترتيب دوري أدنوك.. بيانيتش يسجل هدفه الأول ويقود الشارقة للصدارة على حساب بني ياس https://t.co/FclT5WELL8 pic.twitter.com/8jxrjZsmNN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 9, 2022

وسجل بيانيتش هدفه الأول بقميص الشارقة من ركلة جزاء خلال الفوز 3-صفر على بني ياس بالدوري الإماراتي اليوم الجمعة، وجاءت كل الأهداف في الشوط الأول.

وانضم لاعب الوسط البوسني إلى الشارقة يوم الأربعاء الماضي بعد إنهاء تعاقده مع برشلونة، وترك بصمة سريعة بتسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 39.

ونفذ بيانيتش ركلة ركنية جاء منها الهدف الأول للمهاجم الإسباني ألكاسير، ليحرز هدفه الثاني على التوالي مع فريقه الجديد، بعد ربع ساعة من البداية. وحصل ألكاسير، لاعب برشلونة وبروسيا دورتموند السابق، على ركلة الجزاء التي سجل منها بيانيتش.

وفاز بيانيتش بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس أربع مرات متتالية قبل انتقاله إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو تقريبا في 2020.

لكنه لم يتمكن من فرض نفسه على التشكيلة الأساسية بالنادي الكتالوني وقضى الموسم الماضي معارا إلى بشيكتاش التركي.

وخرج بيانيتش، الذي لعب أكثر من 100 مباراة دولية مع البوسنة، من حسابات المدير الفني الإسباني تشافي هرنانديز في أول أربع مباريات بالدوري الإسباني ليتفق مع النادي على إنهاء التعاقد.