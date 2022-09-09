ترتيب دوري أدنوك.. بيانيتش يسجل هدفه الأول ويقود الشارقة للصدارة على حساب بني ياس

سجل ميراليم بيانيتش هدفه الأول بقميص الشارقة من ركلة جزاء خلال الفوز 3-صفر على بني ياس بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة، وجاءت كل الأهداف في الشوط الأول.

وانضم لاعب الوسط البوسني إلى الشارقة يوم الأربعاء الماضي بعد إنهاء تعاقده مع برشلونة، وترك بصمة سريعة بتسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 39.

ونفذ بيانيتش ركلة ركنية جاء منها الهدف الأول للمهاجم الإسباني باكو ألكاسير، ليحرز هدفه الثاني على التوالي مع فريقه الجديد، بعد ربع ساعة من البداية.

وحصل ألكاسير، لاعب برشلونة وبروسيا دورتموند السابق، على ركلة الجزاء التي سجل منها بيانيتش.

وأضاف لوانزينيو الهدف الثالث بتسديدة منخفضة متقنة قبل نهاية الشوط الأول.

وحقق الشارقة فوزه الثاني في مباراتين وتساوى في الصدارة مع الجزيرة الذي هزم خورفكان 4-2 في وقت سابق اليوم.

واستعاد شباب الأهلي توازنه سريعا بالفوز 2-1 على دبا الفجيرة ليعوض خسارته من الشارقة في الجولة الافتتاحية.

وضع ألكسندر تشيكيتش دبا الفجيرة في المقدمة من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول، وتعادل البرازيلي يوري بتسديدة صاروخية في الدقيقة 66.

وحسم المالي تشيكينا دومبيا الفوز لشباب الأهلي بتسديدة منخفضة قبل خمس دقائق من النهاية.

شباب الأهلي يسجل الفوز الأول له هذا الموسم بعد الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد لدبا ضمن الجولة الثانية من الدوري..

شاهد ملخص أهداف المباراة#دبا_شباب_الأهلي#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/2nl99HNfKH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 9, 2022

وفي وقت سابق سجل علي مبخوت ثلاثية ليقود الجزيرة للفوز 4-2 على خورفكان بعد صحوة في الشوط الثاني بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وبعد أن سجل هدفين في الجولة الافتتاحية أحرز مبخوت، الهداف التاريخي للبطولة، الثلاثية رقم 15 بمسيرته بدوري المحترفين رافعا رصيده إلى 186 هدفا بالمسابقة.

وحافظ الجزيرة على انطلاقته المثالية ليجمع ست نقاط من مباراتين، بينما تعرض خورفكان للهزيمة الثانية على التوالي.

وتغلب الوصل 2-1 على البطائح بفضل ثنائية البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بالمركز الثاني، مقابل ثلاث نقاط للبطائح الذي يشارك لأول مرة بدوري المحترفين.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: