ترتيب دوري أدنوك.. ثلاثية مبخوت تقود الجزيرة للفوز 4-2 على خورفكان

سجل علي مبخوت ثلاثية ليقود الجزيرة للفوز 4-2 على خورفكان بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وبعد أن سجل هدفين في الجولة الافتتاحية، أحرز مبخوت، الهداف التاريخي للمسابقة، الثلاثية رقم 15 في مسيرته بدوري المحترفين.

وحافظ الجزيرة على انطلاقته المثالية ليجمع ست نقاط من مباراتين بينما تعرض خورفكان للهزيمة الثانية على التوالي.

كما تغلب الوصل 2-1 على البطائح الوافد الجديد للدوري بفضل ثنائية البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني.