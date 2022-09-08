إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

تمهيدا لانضمامه إلى الشارقة.. البرازيلي أوسكار يرحل عن شنغهاي
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 16:21 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 17:05 GMT

تمهيدا لانضمامه إلى الشارقة.. البرازيلي أوسكار يرحل عن شنغهاي

انفصل المهاجم البرازيلي أوسكار عن نادي شنغهاي الصيني تمهيدا لانضمامه إلى الشارقة الإماراتي. وبحسب صحيفة "البيان" فإن أوسكار (30 عاما) حصل على مخالصة من شنغهاي

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

انفصل المهاجم البرازيلي أوسكار عن نادي شنغهاي الصيني تمهيدا لانضمامه إلى الشارقة الإماراتي.

وبحسب صحيفة ”البيان“ فإن أوسكار (30 عاما) حصل على مخالصة من شنغهاي تمهيدا لانتقاله إلى الشارقة في صفقة انتقال حر.

وانتقل أوسكار من إنترناسيونال البرازيلي إلى تشيلسي صيف عام 2012 مقابل 32 مليون يورو، لكنه رحل عن البلوز صيف 2017 إلى شنغهاي مقابل 60 مليون يورو.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن أوسكار شارك مع تشيلسي في 203 مباريات، سجل فيها 38 هدفا وصنع 36، في حين لعب مع شنغهاي 173 مباراة سجل فيها 51 هدفا وصنع 94.

أما في البرازيل فلعب أوسكار مع إنترناسيونال 59 مباراة سجل فيها 19 هدفا وصنع 22، وقبلها لعب مع ساو باولو 13 مباراة صنع فيها 3 أهداف.

ونال أوسكار مع تشيلسي لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في الدوري الأوروبي، إلى جانب لقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكان مع منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم للقارات غام 2013.

كما حصل مع إنترناسيونال على لقب في كأس ليبرتادوريس، ولقب في ريكوبا سودأمريكانا، في في حين حصل مع ساو باولو على لقب في الدوري البرازيلي، أما مع شنغهاي فنال أوسكار لقبا في كأس السوبر الصيني، ولقبا في دوري السوبر الصيني.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد الشارقة مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، ولاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش في صفقتي انتقال حر.

واستهل مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بالفوز 2/0 على شباب الأهلي دبي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play