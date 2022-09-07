رسميا.. الشارقة يتعاقد مع ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده رسميا مع الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، في صفقة انتقال حر.

ووقّع ميراليم بيانيتش (32 عاما) عقود انضمامه إلى نادي الشارقة لمدة عامين مع أفضلية التمديد.

وأصدر نادي الشارقة بيانًا قال فيه: ”نرحب بانضمام الدولي البوسني ميراليم بيانيتش إلى صفوف فريقنا قادما من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين، مع أفضلية التمديد“.

النجم " بيانيتش " ينضم لقلعة المـ👑ـلك 🚨 | نرحب بانضمام الدولي البوسني " Miralem Pjanić " ( 32 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد #نادي_الشارقة pic.twitter.com/k4oK1tZ2aL — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 7, 2022

ووصل اللاعب البوسني إلى الإمارات، صباح الأربعاء، وأجرى الفحص الطبي الروتيني قبيل إتمام صفقة انتقاله رسميا إلى الشارقة.

وأكد بيانيتش سعادته باللعب في الشارقة الإماراتي واعدا بتحقيق البطولات مع فريقه الجديد الذي سينتقل إليه قادما من برشلونة الإسباني.

وقال بيانيتش في تصريح مقتضب، اليوم الأربعاء: ”أنا سعيد لتواجدي في الإمارات، الاتصالات مع نادي الشارقة لم تكن وليدة اليوم، أريد تحقيق البطولات هنا، وأعد الجمهور بتقديم أفضل ما لدي“.

وأصبح بيانيتش ثاني صفقة بارزة يبرمها الشارقة، بطل الدوري الإماراتي في 2019، هذا الصيف بعد ضم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، لاعب برشلونة وبروسيا دورتموند السابق، بعد إنهاء تعاقده مع فياريال.

كان مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز أعلن، أمس الثلاثاء، رحيل لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش بعد سنتين في صفوفه قادما إليه من يوفنتوس الإيطالي.

ولم يلعب بيانيتش (32 عاما) في المباريات الأربع التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني، ليقرر الدولي البوسني الرحيل والبحث عن تحد جديد لأول مرة خارج أوروبا، بعدما كشفت تقارير عن اهتمام الشارقة الإماراتي بضمه.