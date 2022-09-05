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رياضة

الشارقة يقدم عرضا للتعاقد مع بيانيتش
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 14:55 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 16:50 GMT

الشارقة يقدم عرضا للتعاقد مع بيانيتش

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن نادي الشارقة الإماراتي قدم عرضا للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة. وكتب فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن نادي الشارقة الإماراتي قدم عرضا للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة.

وكتب فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ وتخصص في سوق الانتقالات: ”تلقى ميراليم بيانيتش عرضًا من نادي الشارقة الإماراتي لمدة ثلاث سنوات، هناك فرصة لمغادرة برشلونة لبيانيتش“.

وأضاف رومانو أنه لا يزال سوق الانتقالات مفتوحًا في الإمارات، وأن برشلونة مستعد للسماح لبيانيتش بالرحيل إذا وافق اللاعب.

والشارقة ليس النادي العربي الوحيد الذي ارتبط بالتعاقد مع بيانيتش البالغ من العمر 32 عاما، إذ سبق أن كان نادي النصر السعودي يريد ضم اللاعب قبل أن ينفي مسلي آل معمر رئيس العالمي هذه التقارير.

كما تردد أن نادي أولمبيك الفرنسي يريد التعاقد مع بيانيتش الذي سبق أن ارتدى قميصه 121 مباراة سجل فيها 16 هدفا وصنع 21.

وانضم بيانيتش إلى برشلونة صيف 2020 من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي.

ولعب بيانيتش موسما واحدا مع برشلونة، قبل أن يغادر صيف 2021 إلى بشكتاش التركي بنظام الإعارة، علما أن عقد اللاعب البوسني مع برشلونة ينتهي في يونيو 2024.

ولم يشارك بيانيتش حتى الآن مع برشلونة بعد لعب 4 جولات في الدوري الإسباني، علما أنه شارك مع الفريق 30 مباراة في موسم 2020/2021، لم يسجل ولم يصنع فيها.

في حين لعب بيانيتش مع يوفنتوس 178 مباراة سجل فيها 22 هدفا وصنع 41، كما سبق أن لعب مع روما 185 مباراة سجل فيها 30 هدفا وصنع 44 هدفا، أما مع بشكتاش فلعب 26 مباراة صنع فيها 4 أهداف.

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