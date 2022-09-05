الشارقة يقدم عرضا للتعاقد مع بيانيتش

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن نادي الشارقة الإماراتي قدم عرضا للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة.

وكتب فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ وتخصص في سوق الانتقالات: ”تلقى ميراليم بيانيتش عرضًا من نادي الشارقة الإماراتي لمدة ثلاث سنوات، هناك فرصة لمغادرة برشلونة لبيانيتش“.

Excl: Miralem Pjanić has received a proposal by Sharjah FC in UAE pro league on a three year deal — up to the player, there’s a chance to leave Barcelona for Pjanić. 🚨🔵🇦🇪 #FCB Transfer market’s still open there and so Barça are prepared to let him go if Miralem will accept. pic.twitter.com/odrc0eNtTD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022

وأضاف رومانو أنه لا يزال سوق الانتقالات مفتوحًا في الإمارات، وأن برشلونة مستعد للسماح لبيانيتش بالرحيل إذا وافق اللاعب.

والشارقة ليس النادي العربي الوحيد الذي ارتبط بالتعاقد مع بيانيتش البالغ من العمر 32 عاما، إذ سبق أن كان نادي النصر السعودي يريد ضم اللاعب قبل أن ينفي مسلي آل معمر رئيس العالمي هذه التقارير.

كما تردد أن نادي أولمبيك الفرنسي يريد التعاقد مع بيانيتش الذي سبق أن ارتدى قميصه 121 مباراة سجل فيها 16 هدفا وصنع 21.

وانضم بيانيتش إلى برشلونة صيف 2020 من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي.

🔔 مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي: "صحيت من النوم حصلت في جوالي ٣٢٤ رسالة .. اقسم بالله ما نيب في برشلونه واقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش .. فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية". pic.twitter.com/NiA3twS35L — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2022

ولعب بيانيتش موسما واحدا مع برشلونة، قبل أن يغادر صيف 2021 إلى بشكتاش التركي بنظام الإعارة، علما أن عقد اللاعب البوسني مع برشلونة ينتهي في يونيو 2024.

ولم يشارك بيانيتش حتى الآن مع برشلونة بعد لعب 4 جولات في الدوري الإسباني، علما أنه شارك مع الفريق 30 مباراة في موسم 2020/2021، لم يسجل ولم يصنع فيها.

في حين لعب بيانيتش مع يوفنتوس 178 مباراة سجل فيها 22 هدفا وصنع 41، كما سبق أن لعب مع روما 185 مباراة سجل فيها 30 هدفا وصنع 44 هدفا، أما مع بشكتاش فلعب 26 مباراة صنع فيها 4 أهداف.