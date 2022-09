الشارقة يقدم عرضا للتعاقد مع بيانيتش

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن نادي الشارقة الإماراتي قدم عرضا للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة.

وكتب فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ وتخصص في سوق الانتقالات: ”تلقى ميراليم بيانيتش عرضًا من نادي الشارقة الإماراتي لمدة ثلاث سنوات، هناك فرصة لمغادرة برشلونة لبيانيتش“.

Excl: Miralem Pjanić has received a proposal by Sharjah FC in UAE pro league on a three year deal — up to the player, there’s a chance to leave Barcelona for Pjanić. 🚨🔵🇦🇪 #FCB

Transfer market’s still open there and so Barça are prepared to let him go if Miralem will accept. pic.twitter.com/odrc0eNtTD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022