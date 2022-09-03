ترتيب دوري أدنوك.. الهداف التاريخي علي مبخوت يقود الجزيرة لبداية مظفرة (فيديو)

سجل القناص علي مبخوت هدفين ليدشن مشوار الجزيرة بانتصار 2-صفر على دبا الفجيرة، في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت.

وصل مبخوت إلى الهدف 183 بالدوري ليعزز رصيده في صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

واحتاج مبخوت إلى 11 دقيقة ليفتتح التسجيل حين تسلم تمريرة طويلة من الروماني فلورين تاناسي وتحكم بالكرة بشكل رائع أمام المرمى قبل التسديد من مسافة قريبة.

وضاعف نجم منتخب الإمارات النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 27 بعد الرجوع للفيديو.

تعادل النصر 1-1 مع الظفرة

انتظر الظفرة حتى الدقيقة 63 ليتقدم بهدف خالد الدرمكي بعد خطأ دفاعي، لكن النصر تعادل بعد ثماني دقائق عبر الجامبي ديمبو داربوي بتسديدة قوية، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.

واستهل العين حملة الدفاع عن اللقب بتعادل 1-1 مع عجمان أمس الجمعة.