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رياضة

العين يستهل دفاعه عن لقب دوري أدنوك بالتعادل أمام عجمان
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 16:13 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 16:25 GMT

العين يستهل دفاعه عن لقب دوري أدنوك بالتعادل أمام عجمان

استهل نادي العين رحلته في الدفاع عن لقب الدوري الإماراتي بالتعادل 1-1 أمام مضيفه عجمان، في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين 2022-2023. وفي المباراة التي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

استهل نادي العين رحلته في الدفاع عن لقب الدوري الإماراتي بالتعادل 1-1 أمام مضيفه عجمان، في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين 2022-2023.

وفي المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد راشد بن سعيد، حسم العين شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وضع إيريك جورجينس فريقه في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة 6، ليفتتح أهداف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد، كما سجّل إيريك آخر أهداف العين في الموسم الماضي.

وفي الدقيقة 35 تتدخل تقنية الفيديو وتلغي قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح العين، وسط فرصة مهدرة برأسية من لابا كودجو في الدقيقة 43.

ونجح علي مدن في تسجيل هدف التعادل لعجمان في الدقيقة 60، من تسديدة يسارية قوية، أخطأ حارس العين في توقعها، ليسجل مدن ـ4 أهداف خلال 3 مواجهات أمام العين بدوري المحترفين.

وفي الوقت بدل الضائع، شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث ألغت تقنية الفيديو هدفًا لعجمان، ويحتسب الحكم ركلة جزاء للعين؛ إثر مخالفة قبل تسجيل الهدف في منطقة جزاء عجمان، يهدرها لابا كودجو بغرابة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

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