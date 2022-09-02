افتتاح دوري أدنوك.. كل ما تريد معرفته عن مباراتي عجمان ضد العين والوصل مع الوحدة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة رقم 48 من دوري المحترفين الإماراتي (دوري أدنوك) بمشاركة 14 ناديا.

وتبدأ مواجهات اليوم بلقاء مثير يجمع بين العين حامل اللقب ومضيفه عجمان، كما يلعب اتحاد كلباء مع ضيفه البطائح، ثم يلتقي الوصل بضيفه الوحدة، ويلعب بني ياس ضد خورفكان.

عـدنـا.. يوم المباراة 🤩 الزعـيـم يتطلع إلى مجدٍ جديد 🔝 #نادي_العين pic.twitter.com/zqsrH7hQ8J — نادي العين (@alainfcae) September 2, 2022

وتسلط شبكة ”إرم نيوز“ الضوء في التقرير التالي على مواجهتي عجمان ضد العين والوصل مع الوحدة، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين عجمان والعين على ملعب (راشد بن سعيد) بنادي عجمان الساعة 17:45 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة عبر موقع (يوتيوب) بصوت المعلق عمر الطنيجي.

وتقام المباراة بين الوصل والوحدة على ملعب (زعبيل) 20: 30 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي، وقناة الشارقة عبر موقع (يوتيوب) بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

مباريات الزعـيـم في الدور الأول 🗓️ #نادي_العين — نادي العين (@alainfcae) September 1, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

يحمل العين الرقم القياسي لقائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإماراتي عبر التاريخ بعدما حقق اللقب 14 مرة من بينها نسخة الموسم الماضي.

ويحل الوصل وشباب الأهلي دبي في المركز الثاني بالقائمة برصيد 7 ألقاب، ثم الشارقة برصيد 6 ألقاب، والوحدة برصيد 4 ألقاب، ثم الجزيرة والنصر برصيد 3 ألقاب.

وفاز العين في آخر لقاء ضد عجمان بنتيجة 4/0 يوم 22 مايو الماضي، ولم يفز عجمان على العين بالدوري منذ يوم 13 أبريل 2019 حين تغلب بنتيجة 4/0.

وفاز الوحدة في آخر لقاءاته ضد الوصل بنتيجة 2/1، بينما حقق الوصل آخر فوز له بالدوري على حساب الوحدة بنتيجة 1/0 يوم 21 فبراير 2019.

عجمان ضد العين

يسعى العين لتقديم بداية قوية للحفاظ على لقب دوري أدنوك بعدما قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي وحسم اللقب ببراعة.

وأبرم العين عدة صفقات لتدعيم صفوفه بضم الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس صانع ألعاب بازل السويسري بجانب المغربي المهدي مبارك لاعب وسط الفتح الرباطي المغربي، والأوكراني أندريه يارمولينكو جناح ويستهام الإنجليزي.

⚪ تصريحات "جوران" في المؤتمر الصحفي لمباراة العين في مستهل دوري "أدنوك للمحترفين" 🎙️| راض عن التحضيرات ؛ 6 أسابيع من الإعداد ؛ معسكر خارجي في صربيا ؛ و خوض "7" مباريات ودية ؛ الفريق كاملا مستعد و لديه طاقة إيجابية من الموسم السابق و انا متفائل بهذا الموسم و بجميع اللاعبين. pic.twitter.com/Fis3ZvJixC — نادي عجمان (@AjmanClub) August 31, 2022

ورحل عن الزعيم التونسي ياسين مرياح والأرجنتيني كريستيان جوانكا ومحمد خلفان وريان يسلم.

وقال المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الفريق يتمتع بالخبرة والثقة ولكن عليه أن يبدأ مشوار الحفاظ على اللقب من الصفر.

ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه الرباعي كوامي كوادو ودانيلو أربوليدا وبندر الأحبابي وإيريك في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره يحيى نادر وأندريه يارمولينكو، بينما يقود خط الهجوم سفيان رحيمي ولابا كودجو وماتياس بالاسيوس.

وأبرم عجمان صفقتين مع البحريني علي مدن والكونغولي بريستيجي مبونجو، وقال المدرب الصربي جوران توفاريتش المدير الفني لفريق عجمان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه جاهز لمواجهة العين ويسعى لتحقيق نتيجة طيبة في بداية الموسم وحسم الانتصار على حساب حامل اللقب.

ويعتمد عجمان على تشكيلة تضم حارس المرمى وليد الحوسني، وأمامه الرباعي محمد إسماعيل وميرال سامارديتش وعبدالله صالح ووليد اليماحي في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط بلال يوسف وبجواره عصام فائز وعلى الأطراف فراس بلعربي وعلي مدن، مع ثنائي الهجوم بريستيجي مبونجو ووليد أزارو.

🇱🇻🇱🇻 يومُ المباراة 🇱🇻🇱🇻 أشتقنا كثيراً 🔥 ونشوفكم في زعبيل 👀. #WHDFC pic.twitter.com/4JE7JgAvYH — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) September 2, 2022

الوصل أمام الوحدة

تدور مواجهة كلاسيكية جماهيرية مثيرة بين الوصل والوحدة على ملعب زعبيل ستكون بلا شك خارج أي توقعات.

وتعاقد الوصل مع المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي وأبرم الفريق عدة صفقات قوية على رأسها عمر عبدالرحمن (عموري) والبرازيلي جابرييلزينهو والمغربي سفيان بوفتيني والأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي والغيني سانا غوميز والمالي سياكا سيدي بيه والبرازيلي رودريغو بجانب ثنائي الفجيرة عبدالله وناصر سالم.

وقال خوان بيتزي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يسعى للمنافسة على لقب الدوري ولكن الأهم أن يخوض الفريق كل مباراة بطموح الفوز ويتعامل مع كل لقاء على حدة.

وأوضح أن الفريق خاض فترة إعداد قوية ويضم عناصر مميزة موهوبة، مؤكدا أن فريقه يحتاج لدعم جماهيره في لقاء الوحدة.

ويعتمد الوصل على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد السناني، وأمامه رباعي خط الدفاع سفيان بوفتيني وحسن إبراهيم وفارس خليل وسالم العزيزي، بينما يقود خط الوسط علي سالمين وبجواره جيرونيمو بوبليتي وعموري، ويقود الهجوم فابيو ليما وبجواره جابرييلزينهو وحبوش صالح.

في المقابل، يسعى الوحدة لتقديم بداية قوية بالدوري بقيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كارفالهال الذي أكد في المؤتمر الصحفي أن فريقه ينظر إلى هذه المواجهة بأهمية شديدة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره وسيعمل بكل تركيز لحسم الفوز.

وتعاقد الوحدة مع البرتغالي بيتزي صانع ألعاب بنفيكا والبرازيلي ماركاس مدافع باكوس فيريرا البرتغالي وسباستيان تيغالي وزياد أحمد ورحل عن الفريق جواو ماركوس وخليل إسماعيل وعمر خريبين.

ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشامسي، وأمامه رباعي خط الدفاع فارس جمعة وماركاس وعبدالله الكربي وروبن أمارال، بينما يقود خط الوسط أدريان سيلفا وبيتزي وطحنون الزعابي، ويقود خط الهجوم جواو بيدرو وإسماعيل مطر وفابيو مارتينيز.

وقال المدرب المصري شاكر عبدالفتاح، المدير الفني الأسبق لفريق العين، لشبكة ”إرم نيوز“ إن ضربة البداية دائماً مهمة وتعطي دفعة معنوية للاعبي أي فريق خصوصاً الأندية التي تنافس على تحقيق البطولات.

وأوضح أن العين فريق مميز وقدم موسما رائعا، كما أنه دعم صفوفه بصورة رائعة ومن المهم بالنسبة له تحقيق الفوز خارج دياره أمام عجمان الذي يملك أيضا مدربًا صاحب خبرات.

وأكد أن الوصل والوحدة مواجهة قوية ومتكافئة إلى حد بعيد في وجود مدربين يستهلان مشوارهما مع كل فريق بخلاف بعض عناصر الخبرات.