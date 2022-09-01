أبرز صفقات أندية الدوري الإماراتي هذا الصيف

أحرز العين لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بسهولة في الموسم الماضي، ومرة أخرى سيكون مرشحا للاستمرار على القمة، لكنه تنتظره منافسة من الشارقة وهو الفريق الذي ألحق الهزيمة الوحيدة بالبطل في طريقه للقب.

وكما هي الحال في أغلب بطولات العالم سيتوقف الدوري الإماراتي خلال كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول.

وسيتوقف الدوري مرة أخرى في مارس/ آذار بسبب استضافة الإمارات لكأس غرب آسيا.

وفضل العين، الذي سيفتتح الموسم أمام عجمان يوم الجمعة، الاستقرار بالإبقاء على المدرب سيرجي ريبروف للموسم الثاني على التوالي، كما عزز صفوفه بأكثر من لاعب.

وتعاقد العين مع المغربي المهدي المبارك قادما من الفتح المغربي، كما ضم الأوكراني أندريه يارمولنكو بعد انتهاء عقده مع وست هام يونايتد، بالإضافة إلى الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس من بازل السويسري البالغ عمره 20 عاما.

لكن الأهم بالنسبة للمدرب ريبروف كان الحفاظ على دفاعه بقيادة الرباعي بندر الأحبابي ودانيلو أربوليدا والبرازيليين إيريك ورافائيل بيريرا، والذي أسهم في الخروج بشباك نظيفة في 13 مباراة في الموسم الماضي.

وقال ريبروف في مؤتمر صحفي ”استمتع اللاعبون بالإعداد للموسم الجديد وكل الأمور تسير وفقا للخطة.. أنا متأكد أن اللاعبين لديهم رغبة في بدء مسابقة الدوري وهم مستعدون للمباراة الأولى“.

* الشارقة جاهز للمنافسة

سيكون الشارقة هو المرشح الأبرز لمنافسة العين مع استمرار المدرب الروماني كوزمين أولاريو والذي تولى المسؤولية بعد رحيل عبد العزيز العنبري الذي قاد الفريق للقب الدوري في 2019.

ويبدو الشارقة، الذي يبدأ الموسم بمواجهة صعبة أمام شباب الأهلي دبي، عازما على مواصلة عادة عدم احتفاظ البطل باللقب، وهي الحال منذ 2014، إذ كان العين هو آخر من فاز باللقب مرتين متتاليتين في 2012 و2013.

كما إن العين هو الفريق الوحيد الذي احتفظ باللقب منذ مطلع الألفية الجديدة عندما أحرزه ثلاث مرات متتالية ما بين 2002 و2004.

وعزز الشارقة صفوفه بالتعادل مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير لمساعدة الأرجنتيني كايو فرنانديز الذي أحرز 14 هدفا الموسم الماضي.

وتعاقد الشارقة مع ماجد حسن قادما من شباب الأهلي دبي، فيما فقد البرازيلي برنارد دوارتي الذي انتقل إلى باناثينايكوس اليوناني.

وستأمل أندية شباب الأهلي والوصل والجزيرة في أن تثمر التغييرات في صفوفها بالمنافسة على اللقب.

وستشهد البطولة مشاركة فريق جديد للمرة الأولى بعد صعود البطائح إلى دوري الأضواء وسيبدأ مشواره يوم الجمعة أمام اتحاد كلباء.

ومن أجل البقاء في دوري المحترفين تعاقد البطائح مع العديد من اللاعبين أبرزهم المخضرم أحمد خليل، هداف الدوري السابق وأفضل لاعب في آسيا في 2015، والثنائي البرتغالي جواو نوفايس وأرتور أموريم.

أبرز صفقات الدوري الإماراتي

وفيما يأتي أبرز انتقالات أندية الدوري الإماراتي لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعة.

* العين: الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس والمغربي المهدي مبارك.

*الشارقة: الإسباني باكو ألكاسير وريان يسلم.

* الوحدة: البرتغالي بيزي والبرازيلي ماراكاس.

* الجزيرة: البلجيكي فلورين تاناسي والمغربي أشرف بنشرقي.

* شباب الأهلي دبي: السوري عمر خربين والصربي بوجدان بلانيتش والبرازيلي رينان والبرازيلي كايو إدواردو.

* الوصل: عمر عبد الرحمن (عموري) وخالد سيف السناني والأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي وسانا جوميز من غينيا بيساو والمالي سياكا سيديبي والبرازيلي رودريجو.

* عجمان: الكونغولي بريستيج مبونغو

* النصر: الجامبي ديمبو داربو والبرازيلي جايا سيلفا والعماني عمران الجساسي.

* بني ياس: البرازيلي رافائيل إلياس

* اتحاد كلباء: الروماني ألكسندرو تشيكالدو والإيطالي دانييل بيسا والثنائي البرازيلي إيجور روسي ولياندرو سباداسيو.

* خورفكان: البرتغالي فابيو ابرو والصربي لازار روسيتش والعماني عبد الله خميس جمعة وخلف الحوسني والبرازيلي ياجو ليوناردو.

* الظفرة: عبد الله قاسم والمغربي محمد الرايحي والهولندي ميتشل دي فريدي والتونسي وليد القروي والبحريني علي مدن والبرازيلي كلاوديو رافائيل.

*البطائح: الثنائي البرتغالي جواو نوفايس وارتور جورجي والجنوب افريقي ثيبانج فيتي والبرازيلي لورينسي وخميس اسماعيل وسلطان حسين الحرمي ومحمد خلفان.

* دبا الفجيرة: ألكسندر شيكيتج من الجبل الأسود والهولندي جوي سليخرس وكابيلو سياكانيانج من بوتسوانا والسنغالي ساليو جويندو ومارسيلو والعراقي محمد مصطفى ومحمد خلفان علي.