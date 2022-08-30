عودة الجماهير بنسبة 100%.. اتحاد الكرة الإماراتي يكشف بروتوكول المباريات للموسم الجديد

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن البروتوكول المزمع تطبيقه في مباريات الموسم الرياضي الجديد، حيث يتضمن جميع التفاصيل الطبية والتنظيمية والإجراءات الاحترازية والمعايير والشروط الواجب اتباعها خلال المباريات.

وأوضح الاتحاد، أن ”الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، هي الفحوص والمتطلبات الطبية لجميع المعنيين بالمباراة، بجانب إجراءات وصول الفريقين، والدخول إلى أرض الملعب، وآلية إجراء الفحوص أثناء المباريات والتدريبات، وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة“.

اتحاد الكرة يعتمد بروتوكول عمليات المباريات للموسم الجديد .. pic.twitter.com/Jl9k92XqcS — UAEFA (@uaefa_ae) August 30, 2022

وشهد بروتوكول الموسم الجديد العديد من التعديلات، أبرزها عودة الجماهير بنسبة 100% من سعة المقاعد المتاحة في الإستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر (Green Pass) الصادر من تطبيق الحصن أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى قبل كل مباراة لغير المطعمين.

وتابع البيان: ”على اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي المراحل السنية وجميع المنظمين والإعلاميين إبراز المرور الأخضر للمطعمين بالكامل، بدلاً عن الفحص المسبق قبل يومين من المباراة، والذي لا يزال ملزماً لغير المطعمين من هذه الفئات“.

وأشار البيان: ”من ضمن التعديلات التي طرأت على البروتوكول في الموسم الجديد، السماح للأندية بتنظيم الفعاليات الترويجية في أيام المباريات ودخول حاملي الأعلام ومرافقي اللاعبين قبل بداية المباراة“.

وحدد اتحاد الكرة المسابقات والبطولات التي سيطبق فيها البروتوكول المحدث وهي: مسابقات اتحاد الكرة، مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، مسابقات كرة الصالات، مسابقات السيدات، مسابقات الكرة الشاطئية، مباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات والفرق الزائرة.

وكشفت رابطة المحترفين الإماراتية النقاب عن مواعيد أول 3 جولات من الدوري الإماراتي للمحترفين لموسم 2022-2023.

وكانت رابطة المحترفين قد حددت يوم الجمعة 2 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري الإماراتي، حيث تقام مباريات الجولة الأولى على مدى يومين، وتشهد قمتين ناريتين أولاهما بين الوصل والوحدة، والثانية بين شباب الأهلي والشارقة.

تشهد مباريات اليوم الأول من الدوري الإماراتي في موسمه الجديد 4 مواجهات مرتقبة، حيث تجمع أول مباراتين بين اتحاد كلباء والبطائح، وعجمان والعين، بينما تنطلق بعدهما مباراتا بني ياس وخورفكان، والوصل والوحدة.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى يوم السبت 3 سبتمبر بإقامة 3 مباريات، أولاها بين الظفرة والنصر، والثانية بين الجزيرة ودبا، في حين تجمع الثالثة بين شباب الأهلي والشارقة.