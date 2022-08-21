رسميا.. أحمد خليل ينتقل إلى نادي البطائح

أعلن نادي البطائح الإماراتي تعاقده مع المهاجم المخضرم أحمد خليل، اليوم الأحد.

وكتب البطائح عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نادي البطائح لكرة القدم يتعاقد رسميا مع المهاجم الدولي أحمد خليل“.

The Red Card 🟥 is Back |✍ نادي البطائح لكرة القدم يتعاقد رسمياً

مع المهاجم الدولي 《أحمد خليل 》#نادي_البطائح pic.twitter.com/DN1iciBKqo — نادي البطائح Albataeh (@ALBATAEHFC) August 21, 2022

وسيشارك البطائح في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجديد 2022/2023 بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي الدرجة الأولى الموسم الماضي 2021/2022.

ويستهل البطائح مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة اتحاد كلباء يوم الجمعة 2 سبتمبر.

وفي يناير الماضي أعلن شباب الأهلي الانفصال بالتراضي عن أحمد خليل مهاجم منتخب الإمارات بعد مسيرة رائعة، اليوم الأحد.

وصنع خليل (31 عاما) شهرته مع الأهلي وقضى أكثر من عشر سنوات قبل الانتقال لفترة قصيرة إلى الجزيرة والعين، ثم العودة في 2018 إلى النادي الذي شهد بدايته.

ونال خليل جائزة أفضل لاعب آسيوي في 2015.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن أحمد خليل شارك في 106 مباريات مع منتخب الإمارات الأول سجل فيها 47 هدفا، لكن آخر مشاركاته مع الأبيض كانت عام 2019.