الشارقة يلغي صفقة التعاقد مع باكو ألكاسير لاعب فياريال

قال نادي فياريال الإسباني إن نادي الشارقة الإماراتي ألغى صفقة التعاقد مع المهاجم باكو ألكاسير، من جانب واحد.

ولم يكشف فياريال المزيد من التفاصيل.

Comunicado oficial: Paco Alcácer. — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 19, 2022

ويوم الأربعاء الماضي أعلن نادي الشارقة، عن التعاقد رسميًا مع باكو ألكاسير.

وأصدر الشارقة بيانًا أعلن فيه تعاقده مع المهاجم الإسباني صاحب الـ(28 عامًا) قادمًا من نادي فياريال الإسباني، دون الكشف عن قيمة العقد أو مدة التوقيع.

ابتسـم .. ألكاسيـر ينضم للمـ👑ـلك 🚨 | نرحب بانضمام المهاجم الدولي الإسباني " Paco Alcácer " ( 28 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي فياريال #نادي_الشارقة pic.twitter.com/DyuCtvb2Th — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 17, 2022

وقال الشارقة في بيانه: ”ابتسـم .. ألكاسيـر ينضم للملك.. نرحب بانضمام المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير إلى صفوف فريقنا قادمًا من نادي فياريال“.

وانضم ألكاسير لفياريال قادما من بروسيا دورتموند وسبق أن لعب لبرشلونة وفالنسيا وخيتافي في الليغا.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ألكاسير سبق أن سجل 43 هدفا وصنع 17 في 124 مباراة مع فالنسيا، وسجل 21 هدفا وصنع 12 في 76 مباراة مع فياريال.

في حين سجل ألكاسير 15 هدفا وصنع 8 في 50 مباراة مع برشلونة، أما مع بروسيا دورتموند فلعب 47 مباراة سجل فيها 26 هدفا وصنع 4، مقابل تسجيل 15 هدفا في 39 مباراة مع فالنسيا.