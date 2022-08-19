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رياضة

الشارقة يلغي صفقة التعاقد مع باكو ألكاسير لاعب فياريال
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2022 11:48 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2022 12:35 GMT

الشارقة يلغي صفقة التعاقد مع باكو ألكاسير لاعب فياريال

قال نادي فياريال الإسباني إن نادي الشارقة الإماراتي ألغى صفقة التعاقد مع المهاجم باكو ألكاسير، من جانب واحد. ولم يكشف فياريال المزيد من التفاصيل. Comunicado

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال نادي فياريال الإسباني إن نادي الشارقة الإماراتي ألغى صفقة التعاقد مع المهاجم باكو ألكاسير، من جانب واحد.

ولم يكشف فياريال المزيد من التفاصيل.

ويوم الأربعاء الماضي أعلن نادي الشارقة، عن التعاقد رسميًا مع باكو ألكاسير.

وأصدر الشارقة بيانًا أعلن فيه تعاقده مع المهاجم الإسباني صاحب الـ(28 عامًا) قادمًا من نادي فياريال الإسباني، دون الكشف عن قيمة العقد أو مدة التوقيع.

وقال الشارقة في بيانه: ”ابتسـم .. ألكاسيـر ينضم للملك.. نرحب بانضمام المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير إلى صفوف فريقنا قادمًا من نادي فياريال“.

وانضم ألكاسير لفياريال قادما من بروسيا دورتموند وسبق أن لعب لبرشلونة وفالنسيا وخيتافي في الليغا.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ألكاسير سبق أن سجل 43 هدفا وصنع 17 في 124 مباراة مع فالنسيا، وسجل 21 هدفا وصنع 12 في 76 مباراة مع فياريال.

في حين سجل ألكاسير 15 هدفا وصنع 8 في 50 مباراة مع برشلونة، أما مع بروسيا دورتموند فلعب 47 مباراة سجل فيها 26 هدفا وصنع 4، مقابل تسجيل 15 هدفا في 39 مباراة مع فالنسيا.

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