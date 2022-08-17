رسميًا.. الشارقة يتعاقد مع الإسباني باكو ألكاسير قادمًا من فياريال

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد رسميًا مع المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير.

وأصدر نادي الشارقة بيانًا أعلن فيه تعاقده مع المهاجم الإسباني صاحب الـ(28 عامًا) قادمًا من نادي فياريال الإسباني، دون الكشف عن قيمة العقد أو مدة التوقيع.

وقال الشارقة في بيانه: ”ابتسـم .. ألكاسيـر ينضم للملك.. نرحب بانضمام المهاجم الدولي الإسباني “ Paco Alcácer “ ( 28 عامًا ) إلى صفوف فريقنا قادمًا من نادي فياريال“

ابتسـم .. ألكاسيـر ينضم للمـ👑ـلك 🚨 | نرحب بانضمام المهاجم الدولي الإسباني " Paco Alcácer " ( 28 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي فياريال #نادي_الشارقة pic.twitter.com/DyuCtvb2Th — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 17, 2022

وسبق لالكاسير اللعب لأندية بلنسية وبرشلونة الاسبانيين وبروسيا دورتموند الألماني قبل انضمامه لفياريال عام 2020.

يذكر أن فريق الشارقة اختتم معسكره الخارجي، بالتعادل ضد فريق الكويت الكويتي بهدفين لكل منهما في سادس مباراة الفريق الودية.

وكان الشارقة خسر أمام سيفاسور التركي صفر-2، ثم خسر أمام فارازدين الكرواتي بهدف نظيف، فيما فاز على أنكربروت النمساوي 11-صفر، وهالاداش المجري 5-1.

وستشهد الجولة الأولى مواجهة من العيار الثقيل بين شباب الأهلي والشارقة، فيما سيلتقي الظفرة بضيفه النصر.