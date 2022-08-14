بيرنارد لاعب الشارقة عن مفاوضاته مع كورنثيانز: أخبار كاذبة

نفى البرازيلي بيرنارد لاعب وسط الشارقة الإماراتي ما تردد عن ارتباطه بالانتقال إلى كورنثيانز لخلافة ويليان الذي فسخ عقده مع النادي البرازيلي بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وقال المهاجم البرازيلي ويليان لاعب آرسنال وتشيلسي السابق إنه رحل عن كورنثيانز بعد تلقيه تهديدات بالقتل وذلك بعد انضمامه للنادي في صفقة مجانية الصيف الماضي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ويليان البالغ عمره 34 عاما سينضم إلى صفوف فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض ويليان لهجوم من بعض الجماهير بسبب أدائه السيئ في الملعب، حيث خرج كورنثيانز من بطولتين مهمتين في الأسابيع الأخيرة رغم احتلاله المركز الثاني في الدوري البرازيلي.

ودفع رحيل ويليان البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني للفريق للبحث عن بديل عن الدولي البرازيلي السابق، حيث ورد اسم ، للفريق. أحد الأسماء التي تم التكهن بها هو اسم بيرنارد لاعب أتلتيكو إم جي السابق الذي كان مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2014، والذي نفى اليوم الأحد أي مفاوضات مع كورنثيانز عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عدة تقارير تتحدث عن دخول النادي البرازيلي الكبير في مفاوضات مع لاعب الشارقة البالغ عمره 29 عاما الذي طلب مليوني ريال برازيلي كراتب، لكنه نفى ذلك تماما قائلا ”أخبار كاذبة“

وقال بيرنارد ”احتراما لمشجعي كورنثيانز ، وهو أحد أكبر الأندية في البرازيل ، هذه أخبار كاذبة تماما، لم يكن لدينا أي اتصال من أجل انتقال محتمل للنادي“.

ويبحث كورنثيانز عن بديل سريع لويليان، حيث تنتهي فترة الانتقالات الصيفية في البرازيل يوم الإثنين، ويسعى مجلس الإدارة للتعاقد مع لاعب بتكلفة منخفضة أو على سبيل الإعارة.

وكان ميشيل لاعب وسط الهلال السعودي بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد تم ترشيحه مؤخرا أيضا للانتقال إلى كورنثيانز لكن ضيق الوقت وراتبه الضخم ورغبة الهلال في عدم خسارته سريعا مقابل مبلغ قليل حال دور تحول المفاوضات إلى الجدية.

وانضم بيرنارد إلى الشارقة العام الماضي بعقد لمدة موسمين مع النادي الإماراتي قادما من إيفرتون الإنجليزي، حيث حل بدلا من مواطنه إيغور كورناردو الذي انتقل في العام نفسه إلى الاتحاد السعودي.