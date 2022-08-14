حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع عثمان كمارا مهاجم الشارقة الإماراتي

تداولت بعض التقارير الصحفية أنباء حول رغبة الأهلي المصري في التعاقد مع اللاعب الغيني عثمان كمارا مهاجم فريق الشارقة الإماراتي لتدعيم الخط الأمامي في الموسم الجديد.

وقال مصدر مسؤول داخل الأهلي المصري لـ“إرم نيوز“ إن عثمان كمارا أحد اللاعبين المرشحين عبر أحد الوكلاء للانضمام للفريق الأحمر ولكن الأمر لم يصل إلى مرحلة التفاوض الرسمي.

وأوضح أن شركة كرة القدم برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور أحالت الأمر إلى البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق من أجل تقييم مستوى كمارا وتحديد إمكانية التعاقد معه.

وأشار إلى أن الأهلي يبحث بالفعل عن مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد بعد أن رحل المغربي بدر بانون مدافع الفريق إلى نادي قطر القطري.

ويلعب عثمان كمارا، 21 عاماً، في صفوف فريق الشارقة الإماراتي ويجيد دور الجناح الهجومي ورأس الحربة الصريح.

ولعب كمارا من قبل في صفوف الصفاقسي التونسي ثم انضم إلى اتحاد كلباء الإماراتي وانتقل إلى الشارقة في يناير 2021.

ولعب كمارا مع الشارقة 15 مباراة وسجل 4 أهداف فقط بعكس تألقه مع اتحاد كلباء الذي شارك معه خلال 9 مباريات وسجل 7 أهداف وصنع هدفاً.

على صعيد متصل، طلب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي العائد من رحلة إعارة من ألتاي سبور التركي الرحيل نهائياً عن صفوف الفريق إذا رفض البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

ورفض ريان فكرة الرحيل معاراً إلى نادي فيوتشر في الموسم الجديد الذي طلب التعاقد معه، وتمسك ريان بالرحيل نهائياً عن الأهلي حال عدم حصوله على فرصة المشاركة.

ولعب أحمد ريان في صفوف الجونة على سبيل الإعارة ثم أعير إلى سيراميكا كليوباترا ثم خاض تجربة احتراف في ألتاي سبور التركي خلال الموسم الماضي.

وفضل ريان الرحيل عن الأهلي في الموسم الماضي في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة مع المدرب الأسبق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.