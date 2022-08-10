العين الإماراتي يعلن رسميا ضم المهدي مبارك

أعلن نادي العين الإماراتي رسميا ضم المغربي الشاب المهدي مبارك، قادما من الفتح الرياضي، بعقد حتى عام 2027.

ونشر النادي الإماراتي فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم الأربعاء، يؤكد انضمام اللاعب المغربي للفريق في الميركاتو الحالي.

صباح الخير على الجميع 🇦🇹 نجم جديد ينضم للقلعة البنفسجية 🏰 المهدي مبارك عــينــاوي لغاية 2027 ✍🏻 #نادي_العين 🟣⚫️ pic.twitter.com/7qUhZ5U1zm — نادي العين (@alainfcae) August 10, 2022

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وكان فريق الفتح الرياضي، أعلن عن انتقال اللاعب المهدي مبارك، لنادي العين الإماراتي، بعقد يمتد لـ 5 سنوات، بعد توصل جميع الأطراف لاتفاق نهائي.

ولعب المهدي مبارك في فريق الفتح الرياضي، وهو من مواليد 22 يناير 2001.

ويعتبر المهدي مبارك أحد أبرز لاعبي منتخب ”أسود الأطلس“ للشباب، وشارك معه في 7 مباريات، وسجل هدفين.

وخلال الموسم الماضي، شارك مبارك في 25 مباراة مع الفتح، دون أن يسجل أو يصنع.

وظهر المهدي مبارك لأول مرة مع الفريق الأول للفتح، في يناير 2022، أمام نادي سريع وادي زم، في الدوري المغربي.

كما تم اختيار اللاعب في التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، السنة الماضية، بعد مشاركته مع المغرب، حيث وصل الفريق للدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري أدنوك للمحترفين يوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وفي الجولة الأولى، يلتقي البطائح مع اتحاد كلباء، فيما يواجه النصر نظيره الظفرة، بينما يواجه خورفكان بني ياس، ويلعب الوحدة مع الوصل، ودبا الفجيرة مع الجزيرة، والشارقة مع شباب الأهلي، والعين مع عجمان.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، كان قد توج بلقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي برصيد 65 نقطة.