أشرف بن شرقي.. بين إعادة بريق الجزيرة الإماراتي ومخاوف تكرار سيناريو كينو

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك المصري.

وتضع جماهير الجزيرة آمالا كبيرة على صفقة بن شرقي لإعادة بريق هجوم (فخر أبو ظبي) في الموسم الجديد بعدما أنهى دوري أدنوك في الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.

وتبدو هناك مخاوف أخرى من تكرار سيناريو صفقة البرازيلي ماركوس كينو الذي تألق في الدوري المصري بقميص بيراميدز ورحل للجزيرة، ولكنه لم يقدم نفس المردود.

"أحلامهم هي واقعنا".. رسميًا،، الجزيرة يعلن التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر بعدما ارتبط اسمه بعدد كبيرة من الأندية العربية العملاقة.@aljazirafc pic.twitter.com/vaIleVsyza — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 9, 2022

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أهم التحديات في وجه أشرف بن شرقي مع الجزيرة وبعض التفاصيل الخاصة بالصفقة:

إعادة بريق

يسعى الجزيرة لتطوير الجانب الهجومي في صفوفه بالموسم الجديد بعدما تراجعت معدلات أهداف فخر أبو ظبي في الموسم الماضي، وسجل 42 هدفا في 26 مباراة ليصبح رابع أقوى هجوم بالدوري، واحتل المركز الرابع في ترتيب البطولة.

وتؤكد الأرقام التراجع الكبير في معدل أهداف الجزيرة، ففي موسم 2020 – 2021 سجل الفريق 65 هدفا مقابل 42 هدفا في الموسم الماضي.

ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي لتراجع معدل أهداف النجم علي مبخوت الذي سجل 18 هدفا بالدوري في الموسم قبل الماضي، وأحرز 10 أهداف في الموسم الماضي.

ودعم الجزيرة أيضا الجانب الهجومي بصفقة الروماني فلوريان تاناسي مهاجم ستيوا بوخارست السابق.

بصمات مميزة

يملك بن شرقي بصمات مميزة تستطيع تقديم الإضافة مع الجزيرة الإماراتي خاصة في ظل الموهبة التي يملكها اللاعب المغربي صاحب الـ27 عاما.

واكتسب بن شرقي خبرات مميزة في مسيرته الكروية بعدما دافع عن ألوان المغرب الفاسي ثم الوداد المغربي، وانضم إلى الهلال السعودي ثم لانس الفرنسي ولعب للزمالك المصري.

وحقق بن شرقي لقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد، كما حقق السوبر الأفريقي مع الزمالك، وتوج بلقب الدوري السعودي مع الهلال، والدوري المصري مع الزمالك، بجانب السوبر المصري وكأس مصر مرتين، بخلاف الدوري المغربي مع الوداد.

وسجل بن شرقي مع الزمالك 40 هدفا في 108 مباراة، كما قدم مستويات رائعة تجعل هذه الصفقة محط أنظار المتابعين في نادي الجزيرة.

وقال أحمد جعفر، مهاجم الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن بن شرقي لاعب مميز وسريع وموهوب وسينجح مع الجزيرة؛ لأن الدوري الإماراتي يعتمد على الجوانب المهارية بشكل أكبر.

وأوضح أن بن شرقي سيترك فراغا كبيرا في صفوف الزمالك؛ لأنه ليس من السهل التعاقد مع لاعب موهوب وسريع ومهاري بنفس القيمة، مؤكداً أن الوحيد القادر على تعويضه في الزمالك رمضان صبحي.

بإعلان مثير.. الجزيرة يتعاقد رسميا مع أشرف بن شرقي (فيديو) https://t.co/lRH0pFqm5F pic.twitter.com/DT5DXHrRkr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 9, 2022

سيناريو كينو

تعاقد الجزيرة مع البرازيلي ماركوس كينو بعد رحيله عن بيراميدز في صيف 2019 بعد تجربة مميزة استمرت لمدة موسم.

ولم يستطع كينو تحقيق نفس النجاح الذي قدمه مع بيراميدز بقميص الجزيرة، ولعب كينو مع بيراميدز 33 مباراة سجل 10 أهداف، وصنع 11 هدفا.

ولعب كينو مع الجزيرة 16 مباراة وسجل 3 أهداف فقط وصنع 7 أهداف، ولكنه تعرض لإصابة قوية أثرت على مستواه.

عروض مرفوضة

رفض بن شرقي عدة عروض للبقاء في الدوري المصري بحسب مصادر مقربة من اللاعب لـ“إرم نيوز“، خاصة أن إدارة الزمالك قدمت أكثر من عرض لإقناع بن شرقي بتجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وتلقى اللاعب اتصالات من إدارة الأهلي المصري، ولكن اللاعب تمسك بالرحيل للجزيرة الإماراتي في الموسم الجديد.

وقال طارق مصطفى مدرب الفجيرة الإماراتي الأسبق والذي يقود أولمبيك أسفي المغربي حاليا لـ“إرم نيوز“ إن بن شرقي سيختلف عن تجربة كينو؛ لأن بن شرقي يملك خبرات اللعب في الخليج لتجربته مع الهلال.

وأوضح أن بن شرقي لاعب سريع وموهوب وهداف، مؤكدا أن طموح بن شرقي باللعب مع منتخب المغرب يجعله دائما يبحث عن التألق مع الجزيرة.