رابطة المحترفين الإماراتية تعلن قائمة المرشحين جوائز الأفضل لموسم 2021-2022

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل، للموسم الرياضي 2021-2022.

وجاء الإعلان عن قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب التصويت اليوم الجمعة 5 أغسطس في الثانية مساء، والذي يستمر حتى 10 من ذات الشهر..

وسيكون التصويت متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، وحسابات الرابطة في منصات التواصل الاجتماعي.

وتواصل أندية دوري أدنوك للمحترفين تعاقداتها خلال الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الكروي الجديد، الذي تنطلق فعالياته في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأعلنت الرابطة، في وقت سابق، إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2021-2022، يوم 27 أغسطس الجاري في قصر الإمارات، وسيتم فيه تكريم الأفضل في 15 فئة.

وفيما يلي قوائم المرشحين لنيل جوائز الأفضل، للموسم الرياضي 2021-2022:

الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي:

عبدالعزيز هيكل، وليد عباس ”شباب الأهلي“، ماجد راشد ”الشارقة“، إسماعيل مطر ”الوحدة“، أحمد برمان، يحيى نادر، بندر الأحبابي ”العين“، عبدالله رمضان ”الجزيرة“، عبدالسلام محمد ”اتحاد كلباء“، علي صالح ”الوصل“.

الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي:

ضياء سبع، أنطونيو خوسيه ”النصر“، سفيان رحيمي، لابا كودجو، خوانكا ”العين“، عمر خربين، أدريان دا سيلفا ”الوحدة“، رافاييل دودو ”خورفكان“، محمد فراس ”عجمان“، كايو لوكاس ”الشارقة“.

القائد لأفضل مدرب:

جريجوري دوفرينيس ”الوحدة“، مارسيل كايزر ”الجزيرة“، سيرجي ريبيروف ”العين“، جوران تيفجودج ”عجمان“، أورلاريو كوزمين ”الشارقة“.

الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي:

محمد المازمي ”النصر“، حارب سهيل ”شباب الأهلي“، محمد عباس ”العين“، سلطان عادل ”اتحاد كلباء“، عبدالله حمد ”الوحدة“.

الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة:

ماركوس فينسيوس، لوان بيريرا، عثمان كامارا ”الشارقة“، إريك جورجينيس، كوامي كويدو ”العين“، روبين فيليب، علاء الدين زهير ”الوحدة“، عصام فائز ”عجمان“، يوسف أولاتونجي، سعيد عبيد ”العروبة“.

القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى:

محمد الشامسي ”الوحدة“، فهد الظنحاني ”بني ياس“، علي خصيف ”الجزيرة“، علي الحوسني ”عجمان“، خالد عيسى ”العين“.

أفضل منصة رياضية رقمية:

مدرجات دورينا ، عميد الرياضة، حدث الرياضة، اكشن الرياضية، أكشن نيوز، سبورت فور أول، العين الرياضية.

وتنقسم الجوائز لثلاث فئات رئيسية، وهي: جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلا من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف من اختيار الجماهير، وأفضل منصة رياضية رقمية.

فيما تضم الجوائز المبنية على الإحصائيات: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عامًا، جائزة أعلى حضور جماهيري، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف و التراخيص، للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، إضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.