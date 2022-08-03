عمر خربين ينتقل رسميا إلى شباب الأهلي

أعلن نادي شباب الأهلي دبي رسميًّا تعاقده مع الدولي السوري عمر خربين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من نادي الوحدة.

وكانت المفاوضات بين الطرفين تعثرت في وقت سابق، بسبب مغالاة المهاجم السوري في طلباته المالية، ليتم تعطيل الصفقة قبل تجدد الاتصالات مرة أخرى في الساعات الماضية.

وسبق أن لعب عمر خربين، البالغ 28 عامًا، في العديد من الأندية العربية والخليجية، بعد بدايته مع الوحدة السوري، ومنها: الهلال السعودي، والظفرة الإماراتي، والقوة الجوية والميناء في العراق.

وعلى الصعيد الشخصي، حصل في عام 2017، على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، ليصبح أول لاعب سوري يفوز بهذه الجائزة.

ويعد شباب الأهلي ثالث فريق سيرتدي خربين قميصه في الدوري الإماراتي، بعد الظفرة (2016-2017)، والوحدة (2021-2022).

وخاض خربين مع الوحدة الإماراتي 44 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وصنع 4.

وكانت تقارير أشارت إلى أن خربين الذي كان جدد تعاقده مع النادي في فبراير الماضي حتى 2025، أبدى رغبته بضع مرات سابقة في الرحيل عن صفوف الوحدة، بسبب وجود 6 أجانب في قائمته.

شركة شباب الأهلي لكرة القدم تتعاقد مع الدولي السوري عمر خريبين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الوحدة.#شباب_الاهلي pic.twitter.com/JMf26W1rH7 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 3, 2022

ويسعى شباب الأهلي إلى تعويض الموسم المخيب للآمال؛ إذ لم يحقق الفريق أي لقب في الموسم الماضي، رغم أنه خاض الموسم وفي رصيده ثلاثة ألقاب حققها في موسم 2020- 2021، هي: كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر، قبل أن يخسرها في الموسم الماضي ويحتل المركز الخامس في الدوري.

واعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية جدول الموسم الرياضي الجديد 2022 /2023، وتقرر أن ينطلق الموسم بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل، على أن يختتم يوم الـ26 من مايو 2023 بالجولة الأخيرة.

وتوج العين بلقب الدوري الموسم الماضي قبل ثلاث جولات من النهاية، وتمكن من اختتام موسمه بشكل جيد بعد تعادله على أرضه أمام الشارقة 1/1 في الجولة الأخيرة للمسابقة.