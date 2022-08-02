تقرير: أشرف بن شرقي إلى الجزيرة الإماراتي بعقد يمتد لعامين

كشفت تقارير صحفية مغربية عن نجاح نادي الجزيرة الإماراتي، في الحصول على توقيع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر مقرب من نادي الجزيرة الإماراتي لموقع ”البطولة“ المغربي، أن بن شرقي وقع على عقد احترافي مع الجزيرة يمتد لموسمين رياضيين، كآخر منتدب أجنبي في الفريق.

وانتقل بن شرقي إلى الجزيرة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك المصري، الذي كان قد وقع له صيف 2019، قادما من الهلال السعودي، بعد فترة إعارة قضاها في لانس الفرنسي.

وارتبط اسم بن شرقي، بالعديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، أبرزها في الدوري السعودي.

وقبل أيام أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رحيل أشرف بن شرقي عن المارد الأبيض.

وأكد مرتضى منصور أن أشرف بن شرقي رفض تجديد عقده مع الزمالك، وقال في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية: ”أبوس إيد لاعب عشان يوقع؟؟ ولا نبوس الدماغ والأيادي.. مش أنا اللي أعمل كده والنادي مبيتحايلش على حد“.

وأضاف: ”سنقول لأشرف بن شرقي شكرا على الفترة التي قضاها معنا وسنقيم له حفل تكريم“.

وانتقل أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك مطلع موسم 2019 قادما من صفوف الهلال السعودي، وحصل أشرف بن شرقي مع الزمالك على 4 ألقاب وهي بطولة الدوري في الموسم الماضي، ولقب كأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.