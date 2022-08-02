الجواد "جارف" يحرز لقب كأس رئيس الإمارات للخيول العربية في بلجيكا

توج الجواد ”جارف“ بلقب المحطة البلجيكية السابعة لكأس رئيس الإمارات للخيول العربية الأصيلة ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ29، والتي أقيمت، يوم الإثنين، على مضمار ولينغتون باوستند.. حيث شهد السباق حضورا جماهيريا كبيرا تخطى 10 آلاف متفرج.

ونجح الجواد ”جارف“، المولود في 2016 وينحدر من نسل (داحس x كيس دي غزال بنت دورمان)، في فرض سيطرته المطلقة على مجريات السباق الذي أقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وتمكن من قيادة مجموعة الخيول المشاركة و عددها 11 منذ الانطلاقة من البوابات.

وفي منعطف النهاية، انطلق بثبات، ليقطع البطل المسافة بزمن 2:09:49 دقيقة، محققا الثلاثية بعد فوزه سابقا بلقب محطتي إيطاليا 2022 وهولندا 2021.

وجاء في المرتبة الثانية في السباق ”بيكاسو تي“، فيما جاء ثالثا ”فريدي باي“ بطل محطة ألمانيا 2020.

وفي ختام السباق، قام محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لكسمبورغ الكبرى، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل جارف بحضور المدربة برنارد جان فرانسو والفارس إيكيم جيان برنارد، اللذين تسلما كؤوس الحدث الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي.