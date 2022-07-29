إقامة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي في 28 أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الجمعة، أن استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية سيستضيف مباراة كأس السوبر المصرية بين الزمالك وغريمه الأهلي في 28 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وسيجمع السوبر بين الزمالك بطل الدوري والكأس عن الموسم الماضي والأهلي الوصيف.

وهذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها الإمارات كأس السوبر المصرية بعد أن أقيمت في 2015 على استاد هزاع بن زايد، وفي 2017 على استاد محمد بن زايد، وفي 2018 على استاد هزاع بن زايد، وفي 2020 على استاد محمد بن زايد.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر المصرية برصيد 11 مرة يليه الزمالك الذي فاز بها أربع مرات.

رسميًا.. الأهلي والزمالك يلتقيان يوم 28 أكتوبر في ستاد هزاع بن زايد على لقب السوبر المصري. pic.twitter.com/nREIrUkARa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2022

وفي آخر مباراة بين الفريقين توج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021، بعد تغلبه على غريمه الأهلي 2/1، خلال مباراة ”النسخة المنسية“ لنهائي البطولة على استاد القاهرة.

واستمرت مباريات ”الكأس المنسية“ لأكثر من 500 يوم، وكان من المفترض أن تنتهي البطولة بنهاية موسم 2020-2021 لكنها استمرت حتى اليوم.

وهذا اللقب الـ28 للزمالك في كأس مصر مقابل 37 للأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة.