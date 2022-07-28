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رياضة

الوحدة الإماراتي يتعاقد مع لويس ميجيل بيتزي لاعب منتخب البرتغال السابق
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 15:46 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 17:30 GMT

الوحدة الإماراتي يتعاقد مع لويس ميجيل بيتزي لاعب منتخب البرتغال السابق

تعاقد الوحدة الإماراتي، اليوم الخميس، مع لويس ميجيل بيتزي لاعب وسط منتخب البرتغال السابق لمدة عامين، في انتقال مجاني بعد انتهاء فترته الطويلة مع بنفيكا. وأصدر

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تعاقد الوحدة الإماراتي، اليوم الخميس، مع لويس ميجيل بيتزي لاعب وسط منتخب البرتغال السابق لمدة عامين، في انتقال مجاني بعد انتهاء فترته الطويلة مع بنفيكا.

وأصدر النادي الإماراتي بيانًا قال فيه: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع الدولي البرتغالي لويس ميجيل بيتزي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح“.

وأضاف: ”ورحب مجلس إدارة النادي بالدولي البرتغالي ”بيتزي“، مُتمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق“.

من جانبه، أشاد ”بيتزي“ بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، حيث جرت مراسم توقيع العقد في النمسا بالتزامن مع المعسكر الخارجي للفريق الأول.

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي للوحدة، أعرب لويس ميجيل بيتزي عن سعادته بالانضمام إلى موطن الأبطال، ورغبته بالإسهام في تحقيق مزيدٍ من الإنجازات والانتصارات لهذا الصرح.

وأكمل الوحدة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، إجراءات الصفقة في النمسا خلال معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ولعب بيتزي (32 عاما) في صفوف أتلتيكو مدريد بين 2011-2013 وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي قبل الانتقال إلى بنفيكا وظل منتميا للنادي البرتغالي خلال تسع سنوات، وأعير مرتين إلى إسبانيول وإسطنبول باشاك شهر التركي.

وخاض أكثر من 350 مباراة مع بنفيكا سجل خلالها 95 هدفا كما قدم 94 تمريرة حاسمة، وساعده في الفوز بلقب الدوري البرتغالي أربع مرات وبكأس البرتغال ضمن ألقاب أخرى.

كما خاض 17 مباراة دولية وشارك في تتويج البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019.

وتوج الوحدة بلقب دوري المحترفين الإماراتي لآخر مرة في 2010.

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