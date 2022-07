الوحدة الإماراتي يتعاقد مع لويس ميجيل بيتزي لاعب منتخب البرتغال السابق

تعاقد الوحدة الإماراتي، اليوم الخميس، مع لويس ميجيل بيتزي لاعب وسط منتخب البرتغال السابق لمدة عامين، في انتقال مجاني بعد انتهاء فترته الطويلة مع بنفيكا.

وأصدر النادي الإماراتي بيانًا قال فيه: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع الدولي البرتغالي لويس ميجيل بيتزي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح“.

وأضاف: ”ورحب مجلس إدارة النادي بالدولي البرتغالي ”بيتزي“، مُتمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق“.

