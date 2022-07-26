رجل أعمال إماراتي يجري مفاوضات مكثفة لشراء نادي هابوئيل تل أبيب

قال عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، إن رجل أعمال إماراتي يجري محادثات لشراء نادي هبوئيل تل أبيب المنافس في الدوري الإسرائيلي.

وبحسب الإذاعة العسكرية الإسرائيلية، فإن الوزير يبذل جهودا لإتمام الصفقة مع النائب ياريف ليفين.

وأشار فريج إلى أن المفاوضات مع رجل الأعمال الإماراتي – الذي لم يكشف عن اسمه – بدأت قبل أشهر، لكنها واجهت عقبات بيروقراطية. وبحسب الوزير فقد تم الانتهاء من التفاصيل الفنية والمالية ومن المقرر توقيع الاتفاقية في غضون عام من الآن.

وستكون هذه المرة الأولى التي يمتلك فيها رجل أعمال عربي ناديًا إسرائيليًا بارزًا، وذلك بعد تطبيع العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية قبل نحو عامين.

وأكد فريج أن التعاون الرياضي يمكن أن يسرع عملية التطبيع بين الدول الخليجية وإسرائيل.

ومنذ 2020 لعب ضياء السبع الإسرائيلي من عرب 1948 مثل الوزير فريج في صفوف النصر الإماراتي وتألق منذ ذلك الحين وحتى الآن مع النادي الذي يتخذ من دبي مقرا له.

ووقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في عام 2020 ، لتصبح أول دولة عربية تفعل ذلك بعد مصر والأردن.

وتحدث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج في معرض إكسبو 2020 في دبي، مطلع العام الحالي، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.

وقال هرتزوج إنه يأمل في أن تقدم دول أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل كما فعلت الإمارات عندما أصبحت أول دولة خليجية تقيم علاقات معها في عام 2020، بموجب ما يسمى اتفاقيات إبراهيم.

وقالت إسرائيل إنها تأمل في البناء على اتفاقات عام 2020، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، مع أربع دول إسلامية هي (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب)، وتقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية.

واشترطت المملكة أن يستند أي تطبيع نهائي مع إسرائيل إلى معالجة مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.