تقرير: البرتغالي بيتزي وقع للوحدة الإماراتي

ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن لاعب الوسط بيتزي غادر بنفيكا بالفعل وسافر إلى الإمارات للانضمام إلى فريق الوحدة في الساعات القليلة المقبلة.

وسيتدرب اللاعب البرتغالي تحت قيادة مواطنه كارلوس كارفاليال المدير الفني للوحدة الذي يضم ثلاثة لاعبين برتغاليين هم روبن كانيدو وأدريان سيلفا وفابيو مارتينز.

وقالت صحيفة ”مايسفوتيبول“ البرتغالية إنه بعد قضاء بيتزي النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع باشاك شهير التركي وضع اللاعب البالغ عمره 32 عامًا حداً لعقده مع بنفيكا.

وكان الوصل الإماراتي قد تقدم بعرض للتعاقد مع بيتزي، بحسب ما قالت الصحيفة ذاتها، لكنه حينها لم يكن قد حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن بنفيكا.

وسيرحل بيتزي، الذي يلعب أيضا في مركز الجناح، عن بنفيكا بعد خوض 356 مباراة سجل فيها 94 هدفا وصنع 95 تمريرة حاسمة وتوج بلقب الدوري البرتغالي أربع مرات وكذلك كأس البرتغال وكأس رابطة الدوري مرتين وثلاث كؤوس سوبر محلية.

ويقضي الوحدة حاليا معسكرا خارجيا في النمسا وسيخوض اليوم الثلاثاء مباراة ودية مع ريد النمساوي ودياً.

وتعاقد الوحدة مع كارفاليال في الأول من يونيو/حزيران الماضي خلفا للفرنسي جريجوري دوفرن بعد إنهاء دوري المحترفين الإماراتي (دوري أدنوك) في المركز الثالث.

ودرب كارفاليال (56 عاما) عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتنغ لشبونة وبراغا، الذي توج معه بكأس البرتغال، كما درب سوانزي سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز وبشيكتاش وباشاك شهير في تركيا.

وكان مرشحا لقيادة بلاكبيرن روفرز الإنجليزي قبل أن يقرر قيادة الوحدة ومن ثم التعاقد مع بيتزي الذي سبق أن دربه في باشاك شهير إسطنبول.

ونجحت إدارة الوحدة في حسم صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع المدافع البرازيلي ماراكاس جوبسون، البالغ من العمر 28 عاما في صفقة مجانية، فيما رحل خميس إسماعيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي.

كما تعاقد النادي مع الحارس زايد الحمادي (26 عاما) في صفقة انتقال مجانية لمدة ثلاث سنوات، وكذلك المهاجم المخضرم سيباستيان تيغالي في صفقة انتقال حر، ليضيف قوة كبيرة لخط هجوم الفريق في الموسم المقبل، حيث خاض المهاجم الدولي تسعة مواسم في الدوري الإماراتي بينها موسمان مع النصر سجل خلالهما 23 هدفا.

وأعلن النادي تجديد عقود عدد من نجومه منهم فارس جمعة وعبدالله الرفاعي.