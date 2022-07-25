بشكتاش يتفاوض مع العراقي مهند جعاز لاعب هاماربي السويدي

أشارت تقارير صحفية تركية إلى دخول بشكتاش التركي في مفاوضات مع العراقي مهند جعاز ظهير أيسر هاماربي السويدي، الذي يحمل جنسية السويد أيضا.

وقالت صحيفة ”fanatik“ التركية إن بشكتاش يبحث تعزيز مركز الظهير الأيسر بعد رحيل لاعبه رديفان يلمظ إلى رينجرز الاسكتلندي، ويتطلع للتعاقد مع جعاز في خيار مفاجئ.

العراقي مهند جعاز يسجل هدف التعادل لفريقه امام هاكن.#الرابعة_الرياضية

11334 H pic.twitter.com/ykldWFZZuY — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) June 26, 2022

يذكر أن مفاوضات بشكتاش مع اللاعب العراقي وناديه هاماربي حظيت باهتمام جماهير النادي التركي التي تتابع المفاوضات بحماس، وبدأت عملية بحث عن مسيرة الظهير الأيسر.

من هو مهند جعاز وكم عمره؟ الأندية التي لعب معها؟

مهند الجبور جعاز من أصل عراقي ولد في 10 أبريل/نيسان 1997 في لينشوبينغ بالسويد، التي نشأ فيها ليبدأ حياته المهنية في كارلي السويدي في سن مبكرة مع النجم السويدي سيمون أولسن، الذي باتت له مكانة بارزة في الكرة السويدية.

بعد ذلك لعب في أورستيا لامبوهوف، ما سمح بالانتقال إلى لينكوبنغ بعد ذلك، أتيحت له الفرصة لإظهار قدراته في فريق الشباب في نوركونبيغ الذي استمر معه حتى 20 يونيو/حزيران 2016 موعد توقيع عقد احترافي.

ولعب مع أندية سيلافيا وديغيرفورس وسيريانسكا على سبيل الإعارة حتى عام 2017 بعد أن لعب في 11 مباراة مع ديغيرفورس، أصيب في أول مباراة له في سيريانسكا ولم يتمكن من اللعب حتى نهاية الموسم.

شاهد : #مهند_جعاز يصنع هدف قبل قليل مع فريقه هاماربي بالدوري السويدي الممتاز pic.twitter.com/OuNjFTB4eH — شبكة فيفا سبورت (@IrqSport) September 12, 2021

انتقل إلى ألسفينسكان في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، على الرغم من أنه وقع عقدًا لمدة 4 سنوات، إلا أنه لعب 10 مباريات إجمالا مع الفريق الذي أنهى الموسم في المركز 14 في الدوري.

ووقع الظهير الأيسر العراقي بعدها صفقة لمدة عامين مع فريق سوبرتان مجالبي في التاسع من يناير/كانون الثاني 2019، وساهم بشكل كبير في فوز مجالبي بلقب الدوري الثاني هذا الموسم حيث لعب 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

وغاب عن بداية الموسم بسبب الإصابة في 2020 ولعب في 12 مباراة فقط، قبل أن ينتقل إلى هاماربي في 25 أغسطس/آب في عقد مدته ثلاث سنوات ونصف السنة، وقد ساهم في بلوغ الفريق المرحلة الفاصلة المؤهلة للدوري الأوروبي قبل أن يخسر الفريق السويدي أمام بازل السويسري بركلات الترجيح.

وقد لفت جعاز انتباه العديد من الأندية الأوروبية البارزة، منها سلتيك الاسكتلندي وتروا الفرنسي وسسكا صوفيا البلغاري.

مسيرة المنتخب الوطني

ارتدى الظهير الأيسر السويدي المولد قميص السويد في الفئات العمرية الأدنى، وفي عام 2020 اختار ارتداء قميص العراق، لكن بعد عام، كشف مهند جعاز أنه لا يزال مترددًا بشأن البلد الذي سيمثله إذا تم استدعاؤه.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ظهر لأول مرة مع منتخب العراق في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ولعب أمام سوريا في مباراة انتهت بالتعادل 1/1، ليصل مجموع مبارياته مع أسود الرافدين إلى أربع مباريات.