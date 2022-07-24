تادي بوجاتشار متسابق فريق الإمارات للدراجات الهوائية يعزز وصافته في طواف فرنسا

تألق تادي بوجاتشار، نجم فريق ”الإمارات“ للدراجات الهوائية، ليعزز مكانته في المركز الثاني بالترتيب العام لطواف فرنسا الدولي للدراجات قبل المرحلة النهائية من السباق.

وحل بوجاتشار في المركز الثالث بالمرحلة الـ20 قبل الأخيرة من السباق، والتي فاز بلقبها فاوت فان آرت، دراج فريق جامبو-فيزما، وتضمنت سباقا ضد الزمن بطول 40.7 كم من ماريفال إلى روكامادور.

ونجح فان آرت في إنهاء السباق بزمن بلغ 47 دقيقة و59 ثانية، فيما حل بوجاتشار ثالثا بفارق 27 ثانية وحافظ على القميص الأبيض للمرحلة الثالثة على التوالي.

The pain is over 🥵 I had one last push in the TT and gave it everything.

Congrats to Jonas and @JumboVismaRoad on a well deserved @LeTour victory.👏🏼👏🏼 Also thanks to all riders and staff @TeamEmiratesUAE for these last weeks. 🙏 Tomorrow we roll into Paris for one final go 🇫🇷 pic.twitter.com/FPnmdtwKxS — Tadej Pogačar (@TamauPogi) July 23, 2022

ولم تشهد مراكز الترتيب العام لجولة فرنسا تغييرا، حيث ظل بوجاتشار في المركز الثاني بفارق 3 دقائق و34 ثانية عن المتصدر الدنماركي جوناس فينيغارد قبل المرحلة الأخيرة التي تقام في باريس، اليوم الأحد، بطول 115.6 كم وتنتهي في الشانزليزيه.

ومع دخول الدراجين المرحلة الـ21 والأخيرة التي ستقام بين مجمع ”باري لا ديفانس أرينا“ غرب العاصمة باريس والشانزليزيه لمسافة 116 كلم، يتقدم فينيغارد بفارق 3 دقائق و34 ثانية على ملاحقه بطل النسختين الماضيتين ودراج فريق الإمارات، تادي بوجاتشار.

وقال بوجاتشار عقب السباق: ”بذلت قصارى جهدي في السباق، ولم أكن أفكر في الفوز بالمرحلة، بل باستعادة القميص الأصفر، وانطلقت بأقصى سرعتي، بدءاً من مسافة التسلق الثانية، وحتى مسافة التسلق النهائية، إلا أنني تعرضت لحادث على المنحدر تسبب بتراجعي، ومع ذلك تمكنت من احتلال المركز الثاني، لذا فإنني فخور بهذه النتيجة وبالأداء الذي قدمته“.