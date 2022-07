تادي بوجاتشار متسابق فريق الإمارات للدراجات الهوائية يعزز وصافته في طواف فرنسا

تألق تادي بوجاتشار، نجم فريق ”الإمارات“ للدراجات الهوائية، ليعزز مكانته في المركز الثاني بالترتيب العام لطواف فرنسا الدولي للدراجات قبل المرحلة النهائية من السباق.

وحل بوجاتشار في المركز الثالث بالمرحلة الـ20 قبل الأخيرة من السباق، والتي فاز بلقبها فاوت فان آرت، دراج فريق جامبو-فيزما، وتضمنت سباقا ضد الزمن بطول 40.7 كم من ماريفال إلى روكامادور.

ونجح فان آرت في إنهاء السباق بزمن بلغ 47 دقيقة و59 ثانية، فيما حل بوجاتشار ثالثا بفارق 27 ثانية وحافظ على القميص الأبيض للمرحلة الثالثة على التوالي.

The pain is over 🥵 I had one last push in the TT and gave it everything.

Congrats to Jonas and @JumboVismaRoad on a well deserved @LeTour victory.👏🏼👏🏼

Also thanks to all riders and staff @TeamEmiratesUAE for these last weeks. 🙏

Tomorrow we roll into Paris for one final go 🇫🇷 pic.twitter.com/FPnmdtwKxS

— Tadej Pogačar (@TamauPogi) July 23, 2022