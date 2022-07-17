منتخب الإمارات للجوجيتسو يرفع رصيده إلى 5 ميداليات في دورة الألعاب العالمية

حقق منتخب الإمارات للجوجيتسو، إنجازًا رائعًا خلال مشاركته في النسخة الـ11 من دورة الألعاب العالمية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المنتخب الإماراتي ميداليتين جديدتين، يوم الأحد، ليصل رصيده مع ختام مشاركته في الدورة إلى 5 ميداليات.

ونجح فيصل الكتبي في حصد ذهبية الوزن المفتوح، كما نجحت البطلة الصاعدة شما الكلباني، في تحقيق الميدالية البرونزية في الوزن المفتوح للسيدات.

وبهذه النتيجة يكون إجمالي رصيد الجوجيتسو ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين.

السلام الوطني الإماراتي يعزف على منصة دورة الألعاب العالمية في برمنجهام وعلم الدولة يرفرف خفاقا لتتويج فيصل الكتبي بذهبية الوزن المفتوح في منافسات الجوجيتسو برمنجهام 2022 pic.twitter.com/nv4mgblBL9 — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 17, 2022

وأصبح فيصل الكتبي أهم رياضي إماراتي عبر التاريخ شارك في تلك الدورة بالنسختين العاشرة والحادية عشرة، حيث حصد ذهبية وزن 94 كغم، وفضية الوزن المفتوح في نسخة بولندا 2017، وذهبية وزن 85 كغم، وذهبية المفتوح في نسخة 2022، علمًا بأن جوجيتسو الإمارات لم يشارك إلا في هاتين النسختين، كما يحسب للبطلة الصاعدة الإماراتية شما الكلباني 19 عامًا، أنها أول فتاة إماراتية تحقق هذا الإنجاز الفريد في رياضة قتالية على هذا المستوى العالمي.

وكان الثنائي، اللاعبان محمد السويدي ومحمد العمري، تعرضا إلى إصابات حالت دون استكمالهما للمنافسات، ليكمل كل من فيصل الكتبي وشما الكلباني المنافسات بأفضل صورة، ومواصلة تحقيق الميداليات.

وضمت قائمة شرف بعثة الجوجيتسو في هذه الدورة فيصل الكتبي صاحب ذهبيتي وزن 85 كغم والوزن المفتوح، ومحمد السويدي صاحب فضية وزن 69 كغم، وبرونزيتي شما الكلباني في وزن 69 كغم والوزن المفتوح.

وحظيت النسخة الحادية عشرة من دورة الألعاب العالمية التي أقيمت في مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية، بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم، في 36 رياضة مختلفة.