رسميا.. العين يكمل إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس

قال نادي العين، بطل دوري أدنوك للمحترفين، اليوم السبت إنه أكمل إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، البالغ من العمر 20 عاما، بعقد لمدة أربعة مواسم، قادماً من نادي بازل السويسري.

ويوم الخميس أعلن نادي العين، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي بازل السويسري لانتقال اللاعب الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس إلى صفوفه.

قادماً من نادي بازل السويسري

العين يكمل إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس #نادي_العين — نادي العين (@alainfcae) July 16, 2022

ونقل موقع العين عن بالاسيوس قوله: ”أدرك جيدا بأنني اليوم أمام تحدٍ مهم في مشواري الكروي وأمامي فرصة رائعة لتحقيق طموحاتي مع أحد أكبر أندية القارة الآسيوية، وأثق في أن العين فريق قوي يضم في صفوفه لاعبين مميزين جاهزين للقتال من أجل التتويج بالمزيد من الألقاب“.

ويجيد بالاسيوس في مركز صانع الألعاب ويبلغ من العمر 19 عامًا فقط، ويعد بالاسيوس من المواهب الأرجنتينية البارزة، وكان مرشحا ضمن أفضل 100 موهبة في العالم عام 2021.

وكان نادي العين، قد أعلن عن التعاقد مع الدولي الأوكراني، أندري يارمولينكو البالغ من العمر 32 عاما لمدة موسم واحد، قادمًا من ويستهام يونايتد الإنجليزي .

ونال العين لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي بعدما حصد 65 نقطة من 26 مباراة، وهذا اللقب رقم 14 للعين في الدوري المحلي.

كما نال العين لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية بالفوز بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي بعد النهائي 2/2 في النهائي.

وودع العين الموسم الماضي في كأس رئيس الدولة من دور ربع النهائي.