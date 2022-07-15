نتائج قرعة دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي للموسم الجديد 2022-2023

يبدأ نادي العين مشوار الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين بمباراة خارج الديار أمام عجمان في الجولة الأولى للموسم الجديد 2023/2022.

وأقيمت، مساء اليوم الجمعة، قرعة الموسم الرياضي 2022-2023، لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحضور ممثلي الأندية المحترفة،

وشهدت الجولة الأولى مواجهات قوية، حيث يصطدم شباب الأهلي بالشارقة، فيما يحل الوحدة ضيفًا على الوصل.

وعلى صعيد الفريقين الصاعدين حديثًا لدوري المحترفين، من المقرر أن يحل البطائح ضيفًا على اتحاد كلباء، بينما يواجه فريق دبا نظيره الجزيرة.

ويعلب بني ياس ضد خورفكان والظفرة أمام النصر.

وفيما يلي قرعة الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم موسم 2022-2023:

https://twitter.com/ADSportsTV/status/1547951854809534464

مواجهات قرعة بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي:

وعلى الجانب الآخر تم سحب قرعة بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الجديد 2023/2022،.

وأسفرت القرعة عن مباريات مثيرة، حيث سيلعب الوحدة مع اتحاد كلباء، والشارقة مع بني ياس، والنصر مع البطائح، وعجمان مع الظفرة، والجزيرة مع دبا، والوصل مع خورفكان.

ويتأهل العين (بطل الدوري) وشباب الأهلي (الوصيف) مباشرة لربع نهائي البطولة.

وفيما يلي القرعة كاملة:

ونطمت رابطة المحترفين الإماراتية حفل سحب قرعة الموسم الرياضي 2022-2023، لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحضور ممثلي الأندية المحترفة، في استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة، يوم الجمعة، الموافق 15 يوليو الجاري، عند السادسة مساءً.

وتطل استراحة السحب على مدينة خورفكان، من على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، وتضم عددًا من أرقى المرافق والخدمات الحديثة، التي تضمن راحة الزوار، وحصولهم على أكبر قدر من المتعة والترفيه.

جدير بالذكر أن رابطة المحترفين كانت قد أقامت ورشة عمل، لمناقشة مقترحات أجندة الموسم الجديد، أواخر يونيو الماضي، بحضور الأندية المحترفة، وتم الاتفاق على كافة الجوانب الخاصة بمسابقات الموسم الجديد، وكل ما يتعلق بتصورات الروزنامة.