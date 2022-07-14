رسميا.. العين يعلن توصله لاتفاق مبدئي مع بازل بشأن ماتياس بالاسيوس

أعلن نادي العين الإماراتي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي بازل السويسري لانتقال اللاعب الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس إلى صفوفه.

ويجيد بالاسيوس في مركز صانع الألعاب ويبلغ من العمر 19 عامًا فقط.

ومن المقرر أن يصل بالاسيوس إلى الإمارات خلال الساعات القادمة؛ لإجراء الفحوصات الطبية وإكمال الإجراءات المرتبطة بالتعاقد مع اللاعب.

بالاسيوس يعد من المواهب الأرجنتينية البارزة، وكان مرشحا ضمن أفضل 100 موهبة في العالم عام 2021.

صفقات أخرى

وأعلن نادي العين، أمس، عن التعاقد مع “الدولي” الأوكراني، أندري يارمولينكو ”32 سنة” لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي وست هام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم اللاعب إلى قائمة “الزعيم”، وهو يحمل طموحات كبيرة في الدفاع عن شعار العين إلى جانب زملائه اللاعبين حتى نهاية موسم 2022-2023.

وحرص اللاعب الأوكراني أندري يارمولينكو، على تسطير رسالة خطية، بعد أن أكمل إجراءات التعاقد وخضوعه للفحوصات الطبية، لجماهير نادي العين، أعرب من خلالها عن سعادته وفخره واعتزازه بالانضمام لنادي العين، مؤكدًا حرصه على إظهار روح القتال في الدفاع عن شعار ناديه الجديد، لتحقيق أهدافه على المستوى الشخصي، والتي تتسق مع طموحات زملائه اللاعبين وتطلعات إدارة النادي الكبير؛ الأمر الذي يسعد الجماهير بكل تأكيد.

ويسعى نادي العين، حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين، إلى تعزيز صفوفه من أجل المحافظة على لقبه، والتنافس على لقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.