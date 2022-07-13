رسميا.. العين الإماراتي يضم الأوكراني أندري يارمولينكو حتى 2023

أعلن نادي العين الإماراتي، رسميا ضم الأوكراني أندري يارمولينكو، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، حتى 2023.

ونشر النادي الإماراتي فيديو لتقديم اللاعب الأوكراني، وعلّق عليه قائلا ”من وست هام إلى قلعة الزعامة وحتى 2023“.

الأوكراني أندري يارمولينكو 🇺🇦 من ⚒️ إلى 🏰 الزعـامـة ولغاية 2023 🟣⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

وكان اللاعب الأوكراني، صاحب الـ32 عامًا، رحل عن صفوف وست هام الإنجليزي.

وكان يارمولينكو انضم إلى وست هام قادما من بروسيا دورتموند الألماني عام 2018 وسجل 13 هدفا خلال 86 مباراة خاضها مع الفريق.

وكانت آخر مساهمة بارزة ليارمولينكو مع الفريق هدف الفوز الذي سجله في شباك إشبيلية الإسباني، ليقود وست هام إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وذلك بعد غياب عن الملاعب لفترة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتميز يارمولينكو، البالغ من العمر 32 عاما، بتواجده في العديد من المراكز بالملعب، فيلعب كمهاجم، ولاعب خط وسط وأيضا كجناح.

ولم ينجح المهاجم يارمولينكو في حجز مكان بالتشكيل تحت قيادة المدير الفني ديفيد مويس، وكان عليه البحث عن فريق جديد اعتبارا من الـ30 من يونيو الماضي.

ولعب أندري يارمولينكو أيضا لنادي دينامو كييف من 2008 وحتى 2017، كما يشارك منتخب بلاده منذ عام 2007.

يذكر أن العين، كان توج بلقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية اعتمدت بشكل رسمي، جدول الموسم الرياضي الجديد 2022/2023، وتقرر أن ينطلق بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل، على أن يختتم يوم الـ26 من مايو 2023 بالجولة الأخيرة.

وقالت رابطة المحترفين عبر حسابها على تويتر، إن مباراة السوبر ستقام في الـ25 من ديسمبر المقبل بين بطل الدوري وبطل كأس رئيس الدولة.