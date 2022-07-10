تنقل قناة الشارقة الرياضية العديد من المباريات المهمة في الأيام المقبلة، قبل أسابيع من انطلاق الدوريات الخمسة الكبرى.

وفيما يلي تردد قناة الشارقة الرياضية على نايل سات وعرب سات

القمر: نايل سات، التردد 11012، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 27500 5/6.

القمر: نايل سات، التردد 11977 عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 27500 5/6.

القمر: نايل سات، التردد 11800 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

وتنقل القناة مباراة توتنهام ونجوم الدوري الكوري يوم 13 يوليو، ومباراة ليفربول وكريستال بالاس يوم 15 يوليو، ومباراة توتنهام أمام إشبيلية يوم 16 يوليو.

كما تنقل قناة الشارقة الرياضية مباراة ليفربول وسالزبورغ يوم 27 يوليو، وأياكس وآيندهوفن يوم 30 يوليو في كأس السوبر الهولندي، ومباراة ليفربول أمام ستراسبورغ يوم 31 يوليو.