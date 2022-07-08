ميغيل سلغادو لـ"إرم نيوز": أحلم بالتأهل لكأس آسيا مع منتخب الإمارات واللعب لريال مدريد

تكرر اسم ميغيل نجل ميشيل سالغادو، أسطورة نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، بعدما أعلن ميشيل استدعاء نجله للانضمام إلى قائمة منتخب الإمارات تحت 20 عاما.

ويمتلك ميغيل الجنسية الإماراتية، حيث عاش هناك لفترة طويلة بسبب وجود أسرته في الإمارات، حيث يعمل ميشيل سالغادو في الإمارات منذ فترة طويلة.

وأجرى موقع ”إرم نيوز“ حوارا مع ميغيل، بمناسبة انضمامه لمنتخب الإمارات تحت 20 عاما.

وفيما يلي نص الحوار

-حدثنا عن مشاركتك منتخب الإمارات؟

لدي ثلاث مباريات ودية الآن، لكنني بصراحة ما زلت لا أعرف الكثير.

-حلمك مع منتخب الإمارات؟

حلمي الآن مع منتخب الإمارات هو المشاركة في كأس آسيا تحت 20 عاما في أوزبكستان.



-من هو لاعبك المفضل؟

كريستيانو رونالدو

-كيف رأيت ريال مدريد الموسم الماضي؟

كان الموسم الماضي موسمًا رائعًا حققه ريال مدريد حيث فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل نأمل أن يفعلوا نفس الشيء أو حتى أفضل.

-والدك لعب لريال مدريد، ماذا عنك؟

من الواضح أن أي طفل يحلم باللعب لريال مدريد وأنا كذلك، خاصة بعد أن لعب والدي كأسطورة هناك لمدة 10 سنوات، ولكن أمامي الكثير للقتال من أجله.

وأوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة العاشرة إلى جانب إيران وقرغيزستان وبروناي في كأس آسيا تحت 20 عاما.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

ويشارك في التصفيات 44 منتخبا تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، وبحيث ضمت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات، وتقام التصفيات خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022.

ونشر سالغادو صورا مع نجله الذي ارتدى قميص تدريبات منتخب الإمارات.

كما نشرت زوجة سالغادو ووالدة ميغيل صورة معه مرتديا قميص منتخب الإمارات، وعلقت: ”فخورة بك“.

وولد ميغيل أنخيل سالغادو سانز في إسبانيا ويملك جواز سفر إماراتيا، وهي الدولة التي اختار تمثيلها.

ويعيش ميشيل سالغادو وعائلته في دبي في الإمارات منذ 2013 بسبب عمله في المدرسة الإسبانية لكرة القدم والمجموعة الاستثمارية ”Heritage Sports Holdings“.

وميغيل أنخيل سالغادو سانز ولد يوم 1/06/2005 ويلعب في مركز الجناح الأيمن، غادر الإمارات نحو أكاديمية سيلتا فيغو للشباب في إسبانيا وفي فبراير 2022 انضم إلى باكوس دي فيريرا في البرتغال.

ويعتبر والده ميشيل سالغادو من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد وشارك رفقة منتخب إسبانيا في 53 لقاء دوليا.

ويبلغ ميشيل سالغادو 46 عاما وخلال مسيرته كلاعب كرة قدم لعب مع سيلتا فيغو، سالامانكا، ريال مدريد، بلاكبيرن روفرز في إنجلترا.

ومثل سالغادو ريال مدريد من 1999 إلى 2009، شارك في 371 لقاء وسجل 5 أهداف وتوج بعدة ألقاب منها دوري أبطال أوروبا مرتين، و4 ألقاب للدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات.

وتم استدعاء الابن ميغيل أنخيل البالغ من العمر 17 عاما، والذي تدرب في أكاديمية سيلتافيغو، ويلعب في باكوس دي فيريرا البرتغالي حاليا للمشاركة مع منتخب الإمارات تحت 20 عاما في 3 لقاءات ودية استعدادا لتصفيات نهائيات أمم آسيا للشباب.