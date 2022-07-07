موعد قرعة موسم 2022/2023 في دوري أدنوك للمحترفين

كشفت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، موعد قرعة دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل، 2022/2023.

وقررت رابطة المحترفين الإماراتية، إقامة حفل سحب قرعة الموسم الرياضي 2022/2023، لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي (كأس رابطة المحترفين)، بحضور ممثلي الأندية المحترفة، في استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة، يوم الجمعة، الموافق 15 يوليو الجاري، الساعة السادسة مساء.

📝| قُرعة الموسم الجديد في ضيافة "استراحة السُّحُب" للتفاصيل : https://t.co/O1mWFgxJMh pic.twitter.com/si4CevihLw — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) July 7, 2022

وتطل استراحة السحب على مدينة خورفكان، من على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، وتضم عددا من أرقى المرافق والخدمات الحديثة، التي تضمن راحة الزوار، وحصولهم على أكبر قدر من المتعة والترفيه.

وكانت رابطة المحترفين قد أقامت ورشة عمل، لمناقشة مقترحات أجندة الموسم الجديد، أواخر يونيو الماضي، بحضور الأندية المحترفة، وتم الاتفاق على كافة الجوانب الخاصة بمسابقات الموسم الجديد، وكل ما يتعلق بتصورات الروزنامة.

ونال العين لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي بعدما حصد 65 نقطة من 26 مباراة، لينال العين اللقب للمرة الـ14 في تاريخه.

كما نال العين لقب كأس رابطة المحترفين بالفوز بضربات الترجيح 5/4 على شباب الأهلي دبي بعد التعادل 2/2.