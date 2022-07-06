لمدة 4 سنوات.. توقيع اتفاقية وبروتوكول تعاون بين رابطتي الأندية الإماراتية والمصرية

وقعت رابطة الأندية المصرية المحترفة اتفاقية وبروتوكول تعاون مع نظيرتها الإماراتية، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم اليوم الأربعاء في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أحمد دياب، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: ”العلاقات الكبيرة بين مصر والإمارات على مر التاريخ دائماً عالقة في الأذهان ودائماً هما روح واحدة، نرحب بكل الحاضرين على توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين رابطتي الأندية المحترفة المصرية والإماراتية“.

وأضاف: ”سيكون هناك تنظيم على أعلى مستوى خلال الفعاليات المقبلة بين المؤسستين“.

وأوضح: ”نعقد بروتوكولاً لمدة أربع سنوات تخص أندية الدوري الممتاز والإقامة ستكون بين مصر والإمارات، عام في القاهرة وعام في الإمارات“.

من جانبه، قال رئيس رابطة الأندية الإماراتية المحترفة عبدالله ناصر الجنيبي: ”سيكون هناك تبادل مشترك بين الدوري الإماراتي والمصري في جميع الفعاليات المقبلة والتعاون سيظل دائماً بيننا متواجداً، هذه الاتفاقية ستفيد الجميع لنا في الإمارات وأيضاً في مصر“.

وأوضح الجنيبي: ”دائماً الروح بين مصر والإمارات ممتدة لأبعد الحدود، ولدينا تاريخ كبير مع بعضنا البعض“.

📝| اتفاقية تعاون بين رابطة المحترفين الإماراتية ونظيرتها المصرية تعرف عليها عبر الرابط التالي : https://t.co/6PAzqSUeov pic.twitter.com/LnPyFGXVmk — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) July 6, 2022

وتابع: ”رابطة المحترفين الإماراتية عمرها 15 عاماً، كانت هناك مواجهات كبيرة ومشاكل عديدة، لكن تم تخطيها بشكل كبير والأهم من ذلك هي احترافية العمل“.

وشدد الجنيبي: ”لم نتطلع فقط لإقامة مباريات بين مصر والإمارات، أتمنى أن يكون هناك تنسيق في كل شيء، ولا بد من الاستفادة بشكل كبير ونبحث عن التطوير فيما أبعد من ذلك“.