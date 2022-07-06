استدعاء ميغيل نجل سالغادو أسطورة ريال مدريد إلى منتخب الإمارات تحت 20 عاما

أعلن ميشيل سالغادو، أسطورة نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، استدعاء نجله للانضمام إلى قائمة منتخب الإمارات تحت 20 عاما.

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ويمتلك ميغيل، نجل ميشيل سالغادو الجنسية الإماراتية، حيث عاش هناك لفترة طويلة بسبب وجود أسرته في الإمارات، حيث يعمل ميشيل سالغادو في الإمارات منذ فترة طويلة.

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ونشر سالغادو صورا مع نجله الذي ارتدى قميص تدريبات منتخب الإمارات.

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كما نشرت زوجة سالغادو ووالدة ميغيل صورة معه مرتديا قميص منتخب الإمارات، وعلقت ”فخورة بك“.

ولد ميغيل أنخيل سالغادو سانز في إسبانيا ويملك جواز سفر إماراتي، وهي الدولة التي اختار تمثيلها.

ويعيش ميشيل سالغادو وعائلته في دبي في الإمارات منذ 2013 بسبب عمله في المدرسة الإسبانية لكرة القدم والمجموعة الاستثمارية “ Heritage Sports Holdings ”.

ميغيل أنخيل سالغادو سانز ولد يوم 1/06/2005 ويلعب في مركز الجناح الأيمن، غادر الإمارات نحو أكاديمية سيلتا فيغو للشباب في إسبانيا و في فبراير 2022 انضم إلى باكوس دي فيريرا في البرتغال.

ويعتبر والده ميشيل سالغادو من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد وشارك رفقة منتخب إسبانيا في 53 لقاء دوليا.

ويبلغ ميشيل سالغادو 46 عاما وخلال مسيرته كلاعب كرة قدم لعب مع سيلتا فيغو، سالامانكا، ريال مدريد، بلاكبيرن روفرز في إنجلترا.

ومثل سالغادو ريال مدريد من 1999 إلى 2009 ، شارك في 371 لقاء وسجل 5 أهداف وتوج بعدة ألقاب منها دوري أبطال أوروبا مرتين، و4 ألقاب للدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس الإنتركونتيننتال مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات.

وتم استدعاء الإبن ميغيل أنخيل البالغ من العمر 17 عاما، والذي تدرب في أكاديمية سيلتافيغو، ويلعب في باكوس دي فيريرا البرتغالي حاليا للمشاركة مع منتخب الإمارات تحت 20 عاما في 3 لقاءات ودية استعدادا لتصفيات نهائيات أمم أسيا للشباب.