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رياضة

الوحدات الأردني يعتذر عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 9:11 GMT
تاريخ التحديث: 06 يوليو 2022 10:20 GMT

الوحدات الأردني يعتذر عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة

أعلن نادي الوحدات الأردني، عدم مشاركته في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة. وجاء اعتذار النادي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن المشاركة في بطولة العين

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الوحدات الأردني، عدم مشاركته في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة.

وجاء اعتذار النادي عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة المقامة في الإمارات، إذ كتب في المنشور هاشتاغ ”لا للتطبيع“.

ومن المقرر أن تجري البطولة في الفترة بين الـ18 والـ28 من الشهر المقبل بمشاركة نادي العين الإماراتي المنظم وعدد من الأندية العربية والآسيوية والأفريقية، دون تسميتها.

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وكان خميس عبيد الكعبي، رئيس شركة العين للألعاب الرياضية، صرح للموقع الرسمي للنادي، عن البطولة ”حرصنا أن نقدم لجمهور وعشاق نادي العين مناسبة رياضية يستفيد منها الفريق استعدادا للموسم الرياضي المقبل، إضافة إلى إضفاء أجواء رياضية في التنافس على كأس بطولة دولية يشارك فيها عدد من الفرق العريقة“.

وأضاف الكعبي ”هذه البطولة إحدى مبادرات شركة العين للألعاب الرياضية لجمهور العين، وفي تقديري أن عشاق الألعاب الرياضية سيكونون على موعد مع بطولات أخرى سنعلن عنها في وقتها“.

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