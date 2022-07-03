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رياضة

هل يخوض علي صالح لاعب الوصل ومنتخب الإمارات رحلة احتراف أوروبية؟
تاريخ النشر: 03 يوليو 2022 14:46 GMT
تاريخ التحديث: 03 يوليو 2022 15:05 GMT

هل يخوض علي صالح لاعب الوصل ومنتخب الإمارات رحلة احتراف أوروبية؟

كانت تقارير قد ربطت علي صالح بالاحتراف في البرتغال قبل عدة سنوات حينما كان ناشئا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

بات لاعب خط الوسط الشاب، علي صالح، نجم منتخب الإمارات ونادي الوصل، قرييا من خوض تجربة احتراف في أوروبا.

وغرد صالح عبر تويتر: “ قد تكون الرحلة التي تخاف خوضها هي أنجح رحلات حياتك…ثق بنفسك وتوكل على الله“، ما زاد من تكهنات رحيله لخوض تجربة احتراف في أوروبا.

وبحسب تقارير، لدى صالح عرض أوروبي بالفعل تحديدا من اليونان، وهو يرغب في خوض التجربة كما لا يمانع ناديه الوصل من منحه الفرصة.

وغرد علي العامري: “ أتمنى التوفيق للاعبنا علي صالح في الاحتراف في الخارج، على أن يعود إلى بيته الوصل أكثر مهارة بعد انتهاء مهمته الخارجية“.

كانت تقارير قد ربطت علي صالح بالاحتراف في البرتغال قبل عدة سنوات حينما كان  ناشئا.

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