هل يخوض علي صالح لاعب الوصل ومنتخب الإمارات رحلة احتراف أوروبية؟

بات لاعب خط الوسط الشاب، علي صالح، نجم منتخب الإمارات ونادي الوصل، قرييا من خوض تجربة احتراف في أوروبا.

وغرد صالح عبر تويتر: “ قد تكون الرحلة التي تخاف خوضها هي أنجح رحلات حياتك…ثق بنفسك وتوكل على الله“، ما زاد من تكهنات رحيله لخوض تجربة احتراف في أوروبا.

قد تكون الرحلة التي تخاف خوضها هي أنجح رحلات حياتك…ثق بنفسك وتوكل على الله🙏💯 — Ali Saleh علي صالح (@_AliSaleh7) July 2, 2022

وبحسب تقارير، لدى صالح عرض أوروبي بالفعل تحديدا من اليونان، وهو يرغب في خوض التجربة كما لا يمانع ناديه الوصل من منحه الفرصة.

اتمنى التوفيق للاعبنا على صالح في الاحتراف في الخارج ، على ان يعود الى بيته الوصل اكثر مهارة بعد انتهاء مهمته الخارجية. pic.twitter.com/dOGW7zQmOR — علي العامري (@DrAliAlameri) July 3, 2022

وغرد علي العامري: “ أتمنى التوفيق للاعبنا علي صالح في الاحتراف في الخارج، على أن يعود إلى بيته الوصل أكثر مهارة بعد انتهاء مهمته الخارجية“.

محمد العامري : قريباً قريباً .. لاعب الوصل علي صالح سيكون محترف في البرتغال #أبوظبي_اليوم #مع_الفخر_لأجل_الوطن pic.twitter.com/yuM7AJWqPo — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 10, 2017

كانت تقارير قد ربطت علي صالح بالاحتراف في البرتغال قبل عدة سنوات حينما كان ناشئا.