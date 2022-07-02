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رياضة

رسميا.. الوحدة يتعاقد مع الحارس زايد الحمادي
تاريخ النشر: 02 يوليو 2022 10:47 GMT
تاريخ التحديث: 02 يوليو 2022 12:05 GMT

رسميا.. الوحدة يتعاقد مع الحارس زايد الحمادي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رسميا، التعاقد مع الحارس زايد الحمادي، في صفقة انتقال حر، اليوم السبت. وكتب الوحدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "تعاقدت شركة نادي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رسميا، التعاقد مع الحارس زايد الحمادي، في صفقة انتقال حر، اليوم السبت.

وكتب الوحدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع الحارس زايد الحمادي (26 عاما) في صفقة انتقالٍ حر، وذلك لمدة 3 مواسم“.

وأضاف: ”ورحب مجلس الإدارة باللاعب في موطن الأبطال، متمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق“.

وعبر زايد الحمادي عن شكره وبالغ امتنانه لثقة قيادة وإدارة النادي، مؤكدا عزمه على تلبية طموحات النادي وجماهيره.

وكان زايد الحمادي قد قدم أداءً مميزًا خلال الموسم الماضي لدى إعارته من نادي الظفرة إلى نادي خورفكان.

واحتل الوحدة المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين موسم 2021/2022، وحصد 53 نقطة من 26 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة مع الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، في حين ودع الوحدة من نصف النهائي في كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

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