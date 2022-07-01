"سيتي غروب" تستحوذ على نادي باليرمو الإيطالي

قالت شبكة ”سبورت سبورت“ إن مجموعة ”سيتي غروب“ ضمت نادي باليرمو الإيطالي ليصبح أول نادٍ إيطالي ضمن المجموعة.

ووفقا للشبكة فقد تم التوقيع لإضفاء الطابع الرسمي على العملية التي ستجلب ملكية باليرمو إلى مجموعة سيتي غروب، مثل مانشستر سيتي، وأكدت أن المفاوضات تمت مقابل 13 مليون يورو إضافة إلى مكافآت 80% من الأسهم

وأكدت الشبكة أن التوقيع سيكون في مكتب كاتب العدل لإتمام العملية وبعد ساعات سيكون باليرمو رسميًا فريقًا ضمن ”سيتي غروب“.

وأوضحت أنه من المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي يوم الإثنين القادم الساعة 11:00، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة فيران سوريانو (الرئيس التنفيذي للشركة)، والرئيس ميري والمحامي غالاسي والمستشارين اللذين ساهما بشكل حاسم في مفاوضات شراء باليرمو.

وقالت ”سكاي“ إنه سيكون على الجماهير الاستعداد لتحلم باستثمارات كبيرة لإعادة الفريق إلى الواجهة.

وتضم ”سيتي غروب“ أندية مانشستر سيتي، ونيويورك سيتي، وملبورون سيتي، ويوكوهاما مارينوس، وأتليتكو توركي، جيرونا، وسيشوان جونيو، ومومباي سيتي، ولوميل، وتروا، وبريدا، وباليرمو.