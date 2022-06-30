مدير أخبار بي إن سبورتس: أبوظبي الرياضية لم تنتصر علينا.. انسحبنا

قال علي المسلماني مدير أخبار شبكة ”بي إن سبورتس“ الإعلامية الرياضية إن مؤسسته لم تخسر مناقصة الحصول على حقوق الدوري الإيطالي لصالح أبو ظبي الرياضية.

ونجحت قنوات أبو ظبي الرياضية في الفوز بحقوق بث مباريات الدوري الإيطالي لمدة 3 مواسم قادمة، بداية من الموسم المقبل.

وكتب المسلماني عبر حسابه على تويتر:“ كل ما يُشاع ويتردد بأن أبوظبي الرياضية (انتصرت) أو فازت بحقوق الكالشيو على حساب بي إن غير صحيح ”.

وأضاف: ”الخبر الصحيح والمؤكد بأن مجموعة بي إن هي من انسحبت أصلاً من شراء حقوق الدوري الإيطالي“.

كل ما يُشاع ويتردد بأن أبوظبي الرياضية ( انتصرت ) أو فازت بحقوق الكالشيو على حساب beIN غير صحيح ❌ الخبر الصحيح والمؤكد بأن مجموعة beIN هي من انسحبت أصلاً من شراء حقوق الدوري الإيطالي 🚫🇮🇹 pic.twitter.com/rJwDnHwEdh — علي المسلماني (@AliAlmslmani) June 30, 2022

وأعلن لورينتسو كازيني رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق مع شركة أبوظبي للإعلام لبث مباريات المسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات.

وأبلغ كازيني الصحفيين عقب اجتماع مغلق مع ممثلي الأندية أن الاتفاق يضمن 79 مليون دولار على الأقل.

وفي العام الماضي، فشلت الرابطة في بيع حقوق البث بشمال أفريقيا والشرق الأوسط لعدم دخول مالكة الحقوق السابقة بي إن سبورتس القطرية في السباق، بينما لم تفلح المفاوضات مع شركة الرياضة السعودية.

ونقلت مباريات الدوري الإيطالي في المنطقتين عبر موقع يوتيوب في الموسم الماضي بأصوات معلقين عرب عبر قناة خاصة بالرابطة.

وتسبب هذا في انخفاض كبير بإيرادات البث التلفزيوني الدولية لتتراجع إلى الثلث تقريبا بواقع 640 مليون يورو (670.66 مليون دولار) في ثلاث سنوات حتى 2024 مقارنة بالفترة السابقة.

وتوج ميلان بلقب الدوري في الموسم الماضي لأول مرة خلال 11 عاما.