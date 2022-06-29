رسميًا: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدربًا لنادي الوصل الإماراتي

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم الوصل في الموسم المقبل، خلفًا للبرازيلي أودير هيلمان.

وأصدر نادي الوصل بيانًا رسميًا أعلن من خلاله الحصول على توقيع أنطونيو بيتزي البالغ من العمر 53 عامًا، على عقد لتدريب الفريق يمتد لموسم كروي واحد.

وكان نادي الوصل قد أنهى، أمس الأول، تعاقده مع المدير الفني البرازيلي أودير هيلمان وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين

وقال الوصل في بيان للمدرب البرازيلي، أمس الأول: ”شكرًا على كل ما قدمته للفريق، ونتمنى لك التوفيق دائمًا“، وذلك بعد فسخ التعاقد بالتراضي، حيث كان عقده ممتدًا حتى يونيو 2023.

وقاد هيلمان، الوصل، في 55 مباراة، وحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 18 مباراة، وخسر في 17 مواجهة، بينما أحرز الوصل 86 هدفًا، ودخل مرماه 75 هدفًا.

📝| الوصل يُنهي التعاقد مع المدير الفني البرازيلي أودير هيلمان وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين شكرًا على كل ما قدمته للفريق، ونتمنى لك التوفيق دائمًا 🙏

🟡 #الإمبراطور | #EMPEROR pic.twitter.com/rPqBma3Gta — AlWasl SC (@AlWaslSC) June 27, 2022

ولا يرتبط أنطونيو بيتزي مع أي فريق بعدما رحل عن تدريب ريسينغ الأرجنتيني، في أغسطس 2021.

ويمتلك أنطونيو بيتزي خبرات كبيرة في الدوريات المختلفة في أمريكا اللاتينية، حيث قاد منتخب تشيلي للفوز بلقب كوبا أمريكا 2016 وفوزه بلقب الدوري التشيلي مع يونيفيرسيداد كاتوليكا في 2010.

وقاد بيتزي منتخب السعودية في بطولتي كأس العالم (روسيا 2018)، وكأس آسيا (الإمارات 2019).

بينما خاض تجربة واحدة في أوروبا بتوليه تدريب فالنسيا الإسباني في 2014.

يذكر أن إدارة الوصل قد أنجزت التعاقد مع الدولي عمر عبدالرحمن ”عموري“، والمغربي سفيان بوفتيني، والتعاقد مع الأخوين عبدالله وناصر سالم ناصر، إضافة إلى التجديد للبرازيلي ”المقيم“ دوغلاس.