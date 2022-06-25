العين الإماراتي يؤكد استمرار المدرب سيرجي ريبروف مع الفريق

أعلن نادي العين الإماراتي استمرار الأوكراني سيرجي ريبروف مدربا للفريق الموسم المقبل، حتى 2023.

ونشر نادي العين تغريدة طريفة تبرز بحثهم عن اسم المدرب على موقع غوغل، لتظهر النتيجة تؤكد بقاء المدرب مع الفريق، ليعلق الحساب: ”شكرا غوغل.. هذا بالضبط ما تبحث عنه عن مدرب الزعيم سيرجي ريبروف“.

سيرجي ريبروف 🔎 شكراً غوغل.. هذا بالضبط ما تبحث عنه عن مدرب الزعيم سيرجي ريبروف ✍🏻 #نادي_العين pic.twitter.com/xpgJmD8TlB — نادي العين (@alainfcae) June 25, 2022

وقال النادي في بيان رسمي، إنه تم تجديد العقد حتى يونيو 2023، من خلال تفعيل بند تجديد التعاقد لمدة موسم إضافي قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين بناءً على الرغبة المشتركة في استكمال مشروع الفريق الذي بإمكانه تحقيق طموحات وأحلام محبي النادي.

وسعت إدارة نادي العين للإبقاء على المدرب الأوكراني في منصبه، بعد النقلة الكبيرة التي حققها خلال مسيرته في القيادة الفنية، وأعاد ريبروف الفريق إلى منصات التتويج في الموسم المنصرم، بحصوله على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس المحترفين.

وكان العين قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس في جدول الترتيب، ليغيب إثر ذلك عن المشاركة في دوري أبطال آسيا، ولكن مع وصول ريبروف تبدل الحال، وقدم العين بقيادته أداء استحق عليه لقب الدوري، الذي أنهاه بفارق 10 نقاط عن الشارقة الوصيف.

فعّل بند تجديد التعاقد.. 🔛

العين يعلن استمرار المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لغاية يونيو 2023 ريبروف: أشكر مجلس إدارة شركة كرة القدم على احترافية التعامل وتهيئة الأسباب لمتابعة النجاحات 🌐 https://t.co/yjHjUtJMVO #نادي_العين pic.twitter.com/XyOL5BnFXZ — نادي العين (@alainfcae) June 25, 2022

وخرجت عدة شائعات الفترة الماضية لتؤكد أن ريبروف سيكون مرشحا لقيادة منتخب بلاده في حالة بلوغه مونديال قطر 2022، ولكن المنتخب الأوكراني خسر من ويلز بهدف دون رد في الملحق الأوروبي الأخير المؤهل لكأس العالم.

وحصد ريبروف، وأكثر من لاعب من العين، جوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم في أكثر من مرة.

وكان العين الأكثر تسجيلا للأهداف بـ57 هدفا، ليكون صاحب خط الهجوم الأقوى، ودخل مرماه 17 هدفا، ليكون صاحب أقوى خط دفاع، كما أنه الفريق الوحيد الذي تعرض للخسارة في مباراة واحدة.

وتصدر العين أكثر من قائمة بعد نهاية الموسم، فهو الأكثر تسديدا بـ334، وعلى المرمى بـ160 تسديدة، والأكثر تسديدا بين العارضة والقائمين بـ13 تسديدة.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية اعتمدت بشكل رسمي، اليوم السبت، جدول الموسم الرياضي الجديد 2022/2023، وتقرر أن ينطلق بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل، على أن يختتم يوم 26 مايو 2023 بالجولة الأخيرة.

وقالت رابطة المحترفين عبر حسابها على تويتر، إن مباراة السوبر ستقام في 25 ديسمبر المقبل بين بطل الدوري وبطل كأس رئيس الدولة.