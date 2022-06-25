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رياضة

موعد بداية الموسم الجديد في دوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر الإماراتي
تاريخ النشر: 25 يونيو 2022 11:22 GMT
تاريخ التحديث: 25 يونيو 2022 12:20 GMT

موعد بداية الموسم الجديد في دوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر الإماراتي

رابطة المحترفين للدوري الإماراتي اعتمدت موعد بداية ونهاية الموسم الجديد وكذلك مباراة السوبر.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2022/2023، وتقرر أن ينطلق الموسم بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يومي الثاني والثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يختتم يوم 26 مايو/آيار 2023 بالجولة الأخيرة.

وكان العين قد توج بلقب الدوري الموسم المنصرم قبل ثلاث جولات على النهاية، وتمكن من اختتام موسمه بشكل جيد بعد تعادله على أرضه أمام الشارقة 1/1 في الجولة الأخيرة للمسابقة أواخر الشهر الماضي.

وقالت رابطة المحترفين عبر حسابها على تويتر إن مباراة السوبر ستقام في 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل بين بطل الدوري وبطل كأس رئيس الدولة.

وتم اعتماد أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة مباراة كأس السوبر من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات عن ثمانية لاعبين.

وأعلنت رابطة الدوري، التي عقدت ورشة عمل موسعة بحضور ممثلي الأندية المحترفة لبحث تعديلات لوائح إدارة مسابقات المحترفين والعمليات للموسم الجديد 2022/2023، بدء المرحلة الأولى من مسابقة كأس رابطة المحترفين، يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أن تكون المباراة النهائية يوم 17 مايو/آيار 2023.

وفي كأس رابطة المحترفين، تم اعتماد إقامة ثلاثة أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب بالدور الأول ودور الثمانية وقبل النهائي، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة، فيما تم إلغاء مباريات تحديد المراكز للفرق التي تودع البطولة.

كما تم اعتماد مشاركة بطل دوري أدنوك للمحترفين وبطل كأس رابطة المحترفين بداية من دور الثمانية في كأس رابطة المحترفين وفي حال كان نفس الفريق هو البطل للدوري وكأس الرابطة يشارك وصيف بطل كأس الرابطة.

واعتمدت ورشة العمل قيد ومشاركة اللاعبين في دوري أدنوك للمحترفين، بحيث تضم قائمة كل فريق 30 لاعبا عوضا عن 36، منهم خمسة لاعبين كحد أقصى من فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات وفق قيود محددة، وعدد خمسة لاعبين أجانب بحد أقصى دون تحديد الجنسية.

كما تم اعتماد مشاركة جميع اللاعبين المسجلين في قوائم النادي باتحاد الكرة شريطة أن يكونوا قد أتموا 16 عاماً في تاريخ المشاركة، وتم اعتماد ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية عن ثمانية لاعبين.

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