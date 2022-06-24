تقرير: الوصل الإماراتي يرغب في التعاقد مع فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الوصل الإماراتي قدم عرضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للبرازيلي فيرناندينيو متوسط ميدان مانشستر سيتي والذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي.

وكتب الصحفي أندري هيرنان على صفحته أن نادي النصر الإماراتي قدم عرضًا لضم لاعب الارتكاز البرازيلي فيرناندينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد لاعب الوسط البرازيلي، البالغ من العمر 37 سنة، مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة استمرت منذ صيف 2013، حيث انتقل للفريق الإنجليزي قادمًا من شاختار دونيتسك.

وخاض فيرناندينيو برفقة مانشستر سيتي 380 لقاء سجل خلالها 26 هدفًا، وتوج بـ 12 لقبًا من بينها 4 مرات الدوري الإنجليزي الممتاز، و6 ألقاب في كأس رابطة المحترفين، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب للدرع الخيرية، كما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، العام 2021، أمام تشيلسي.

وشارك فيرناندينيو برفقة المنتخب البرازيلي الأول في 53 لقاء، وسجل هدفين، ومرشح ليكون ضمن لائحة اللاعبين في نهائيات كأس العالم قطر 2022 لكنه في حاجة للبحث عن فريق جديد بعد نهاية عقده.

ولعب فيرناندينيو برفقة مانشستر سيتي في عدة مراكز في الدفاع والوسط، وشارك أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كظهير أيمن لمراقبة مواطنه وزميله في منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور، لكنه فشل في إيقافه، حيث سجل هدفًا رائعًا بعد تجاوزه بطريقة فنية.

ويعد الوصل الإماراتي النادي الوحيد الذي تم ربطه بلاعب الوسط البرازيلي الذي بإمكانه التعاقد مع فريق جديد في صفقة انتقال حرة، وقد يفضل العودة للبرازيل للحفاظ على فرصة المشاركة بنهائيات كأس العالم برفقة منتخب بلاده.