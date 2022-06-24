رسميًا.. الكشف عن مواعيد مباريات بطولة كأس رئيس الدولة لموسم 2023

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات المقبلة، وقرر اعتماد بطولة كأس رئيس الدولة من دور الـ32، مثمناً دعم رئيس الدولة لقطاع الرياضة.

واستعرض الاجتماع تقرير لجنة المسابقات الذي تضمن البطولات التي ستُنظم خلال الموسم الجديد لجميع المراحل، واعتماد إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة نسخة 2022-2023 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة من الدور الــ32 حتى الدور نصف النهائي، الذي سيُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراتين، بعد إلغاء التصفيات التمهيدية، وتكليف فريق عمل لجنة المسابقات بإعداد الآلية الخاصة بالقرعة.

مواعيد مباريات بطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022-2023 ..#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/UI8eILd55L — UAEFA (@uaefa_ae) June 24, 2022

وأشاد مجلس الإدارة بجهود لجنة الحكام والقائمين على تقنية حكم الفيديو بعد اجتياز اتحاد الإمارات لكرة القدم المراحل كافة، وحصوله على الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإدراجه كمنظم متمرس وصاحب خبرة فيما يتعلق باستخدام التقنية، وتم اعتماد آلية الاستعانة بالحكام الأجانب.

وفيما يلي مواعيد مباريات بطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022-2023:

دور الـ32:

أيام 5، 6، 7، 8، ديسمبر 2022

دور الـ16:

يومي 21 و22 فبراير 2023

دور الـ8

يوم 7 مارس 2023

الدور نصف النهائي:

يومي 5 و13 أبريل 2023

الدور النهائي:

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