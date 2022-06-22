بطلب من المدرب كارفاليال.. الوحدة الإماراتي يسعى للتعاقد مع البرازيلي فيتور ترومينا

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن الوحدة الإماراتي تقدم بعرض ضخم للحصول على خدمات البرازيلي فيتور ترومينا مدافع براغا والبالغ من العمر 26 عامًا.

وقالت صحيفة ”إيبولا“ البرتغالية إنه في الوقت الذي يتفاوض فيه ديفيد كارمو مع نادي بورتو على أعلى مستوى، سيتلقى أنطونيو سلفادور المدير الفني لبراغا عرضًا رسميًا للاستغناء عن تورمينا.

ويملك اللاعب البرازيلي عقدًا حتى عام 2024 مع براغا، ويملك شرطًا جزائيًا يبلغ 15 مليون يورو، ولكن وفقًا لصحيفة ”إيبولا“ هناك نادٍ كبير في الإمارات العربية المتحدة، الوحدة، على استعداد لذلك.

وسيسعى الوحدة لتقديم عرض للاعب البرازيلي وذلك بناءً على طلب المدير الفني الجديد البرتغالي كارلوس كارفاليال. إذ يفكر المدير بالفعل في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين يمكنهم زيادة قوة الفريق الذي سيقوده الموسم المقبل، وبالتالي، فإن احتمالية تعاقد الوحدة مع تورمينا يكتسب قوة تدريجيًا.

وأعلن الوحدة تعاقده مع المدرب البرتغالي، مطلع الشهر الحالي، خلفًا للفرنسي جريغوري دوفرن بعد إنهاء الفريق دوري المحترفين ”أدنوك“ في المركز الثالث.

ودرب كارفاليال (56 عامًا) عدة أندية برتغالية أبرزها سبورتنغ لشبونة وبراغا، الذي توج معه بكأس البرتغال، كما درب سوانزي سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبشيكتاش، وباشاك شهير في تركيا.

وكان مرشحًا لقيادة بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، في الموسم المقبل، قبل أن يقرر قيادة الوحدة.

وخاض الوحدة مسيرة جيدة في الدوري، الموسم الماضي، إذ خسر 3 مرات فقط في 26 مباراة، واحتل المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن العين البطل، ونقطتين فقط عن وصيفه الشارقة، وتأهل لدوري أبطال آسيا.

وفي إطار تعزيز صفوفه، جدد الوحدة عقود العديد من لاعبيه البارزين على رأسهم القائد المخضرم إسماعيل مطر البالغ من العمر 39 عامًا بعدما خاض مسيرته بالكامل مع الوحدة باستثناء فترة إعارة قصيرة للسد القطري العام 2009.

كما جدد الوحدة عقد مهاجمه السوري عمر خربين ولاعب الوسط طحنون الزعابي، إذ سيكمل خربين البالغ من العمر 28 عامًا مسيرته مع الوحدة حتى عام 2025، وفي المقابل جاء تمديد عقد الزعابي البالغ من العمر 22 عامًا حتى عام 2026.